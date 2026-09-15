Переместите 2 спички: хитроумная головоломка

Головоломки со спичками – это действительно удивительное развлечение, которое увлекает своей простотой и в то же время заставляет мозг работать на полную мощность. Они прекрасно тренируют пространственное мышление, логику и заставляют выходить за пределы привычных шаблонов, ведь одно минимальное движение способно полностью изменить геометрию всей фигуры. Смотрите изображение ниже.

Сегодня OBOZ.UA предлагает вам решить довольно непростую задачу. Перед вами довольно сложная фигура, состоящая из пяти квадратов, сформированных из 20 спичек. Один квадрат – большой 3х3 из спичек, а четыре маленьких – со стороной 1х1. Ваша задача: переместить всего две спички так, чтобы квадратов стало семь.

В задаче есть дополнительное условие. Оно звучит так: спички нельзя накладывать одну на другую, ломать или оставлять "свободные концы".

Теперь внимательно посмотрите на изображение и подумайте, как переложить две спички так, чтобы из пяти квадратов получилось семь. Не торопитесь, дайте себе столько времени, сколько нужно. При желании отложите головоломку и вернитесь к ней через некоторое время, чтобы посмотреть на задачу свежим взглядом.

А чтобы правильно решить эту задачу, нужно "разбрать" один из внутренних маленьких квадратов (на примере – левый нижний) и закрыть освободившимися спичками промежутки между остальными тремя. Получится фигура, состоящая из большого квадрата 3х3, еще одного внутреннего 2х2 и пяти маленьких 1х1, расположенных вдоль двух сторон самой большой фигуры.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку с цифрами из спичек, в которой нужно было определить, какая цифра должна быть следующей в ряду.

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