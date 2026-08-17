Переместите всего 2 спички: хитрая головоломка

Пространственное мышление открывает немало возможностей – позволяет лучше понимать пропорции и возможности любого помещения, а также мыслить нестандартно. Развить в себе эти способности можно с помощью головоломки со спичками. Смотрите изображение ниже.

Такие задачи, в которых нужно трансформировать фигуры, уже не одно десятилетие остаются одним из самых популярных видов интеллектуального досуга. Секрет их популярности заключается в удивительной доступности и простоте материала. Просто возьмите коробку спичек и погрузитесь в игру. OBOZ.UA предлагает вам сегодня довольно интересное задание.

Перед вами сложная фигура из двух трапеций, имеющих общую сторону. Вам нужно догадаться, как переместить всего 2 спички, чтобы превратить ее в три треугольника. Причем постарайтесь справиться за 40 секунд.

Эти задачи одинаково увлекают как детей, так и взрослых, ведь они сочетают в себе элементы геометрии, пространственного воображения и гибкости мышления. Они прекрасно тренируют мозг, заставляя выходить за пределы стандартных шаблонов. Впрочем, если вам не удается найти ответ на эту задачу, попробуйте воспользоваться подсказкой: треугольники не должны быть одинакового размера.

Если вы не уложились с ответом в 40 секунд, немного отдохните и вернитесь к головоломке, но уже без временного ограничения. Попытайтесь найти решение самостоятельно. Так задача доставит вам наибольшее удовольствие и принесет настоящую пользу. К объяснению переходите только тогда, когда придумаете свой вариант ответа.

Итак, чтобы превратить эту сложную фигуру в композицию из трех треугольников, возьмите две спички, образующие прямой угол нижней трапеции, и переложите их так, чтобы они обе одним концом касались нижней горизонтальной спички, оставшейся на месте, а верхними — двух концов общей стороны обеих трапеций. Так образуются два маленьких треугольника, расположенных на нижнем ярусе, и один большой – перевернутый и с перекладиной посередине.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, в которой нужно было из куба сделать три треугольника, переместив три спички.

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