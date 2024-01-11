Первая подземная школа в Харькове должна появиться уже в марте. Видео

Первая подземная школа в Харькове должна появиться уже в марте и строительство идет по плану. Об этом сообщил городской глава Игорь Терехов.

Руководитель харьковской администрации показал видео, где видно, как выглядит уже учебное заведение. Материал опубликован на официальном канале Терехова в Telegram.

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"Строительство первой "подземной школы" в Индустриальном районе Харькова идет четко по графику, несмотря на вражеские обстрелы города, морозы и непогоду. Подрядчики обещают держать заданный темп, чтобы уже с марта мы смогли обучать здесь наших детей и приступить к возведению следующей школы в одном из центральных районов города", – сказал городской глава.

Он отметил, что сегодня уже смонтированы бетонные конструкции и работа акцентирована на гидро- и теплоизоляции, проведении систем канализации, водопровода и установке вентиляции.

Видео дня

Напомним, первая подземная школа строится в Индустриальном районе Харькова. Ранее Терехов рассказывал, что такие учебные заведения планируется возвести в каждом из девяти районов города, чтобы все школьники имели доступ к очной учебе. Таким образом в администрации планируют поощрять возвращаться домой временно выехавших граждан.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что метрошкола в Харькове не справляется с наплывом учеников.

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