Первым увидели кита или серфера? Тест покажет, насколько вы осторожны

То, как мы воспринимаем визуальную информацию, может кое-что рассказать о нашем характере и нашей личности. Для этого можно воспользоваться таким типом головоломок как оптические иллюзии. Смотрите фото ниже.

Хотя психологи утверждают, что подобные тесты вряд ли можно назвать серьезным инструментом психодиагностики, они все же подталкивают к определенным размышлениям. Поэтому развлечь себя подобной головоломкой может быть даже полезно. Главное – правильно воспользоваться изображением.

Чтобы получить результат, важно не рассматривать картинку внимательно. Нужно бросить на нее беглый взгляд и зафиксировать, что именно вы увидели первым. Именно это и расскажет о вас кое-что интересное. Итак посмотрите именно таким образом на картинку и отметьте, что вы заметили на ней – кита или серфера. А дальше переходите к объяснению.

Если первым вам бросился в глаза кит

Увидели первым кита? Это свидетельствует о вашей способности видеть картину в целом и общее удовлетворение собственной жизнью. Впрочем это также указывает определенную беззаботность в характере и порой легкомысленное отношение к жизненным обстоятельствам. Это делает вас открытыми к другим, но порой этим могут пользоваться недобросовестные люди. Вам не помешает немножко больше серьезности в важных ситуациях.

Если первым вы увидели серфера

Если же ваше внимание первым привлечет серфер в нижнем правом углу, это характеризует вас человека как достаточно наблюдательного и осторожного. Способность заметить маленькую фигуру на фоне большого кита говорит о том, что вы не ищете легких путей в жизни и всегда все тщательно проверяете. Впрочем, такая осторожность может перегружать – позвольте себе хотя бы немножко больше доверять людям.

