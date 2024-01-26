PISA-2022: директор УЦОКО объяснила, почему у 15-летних подростков значительно ухудшился уровень знаний

Директор украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, в чем причина ухудшения уровня знаний у школьников Украины. Такие выводы стали известны с результатов исследования PISA-2022.

По словам Вакуленко, среди проблем могут оказаться психологический стресс, ограниченность очного обучения и социально-экономический статус семьи. Об этом руководительница УЦОКО сказала в интервью УП.Жизнь.

Напомним, согласно выводам PISA-22, 58% украинских учеников достигли базового уровня математической грамотности, 59% – читательской и 66% – естественнонаучной.

Руководитель центра качества образования отмечает, что в математической грамотности лучшие результаты показали ребята. В целом украинские дети отстают в этих показателях от своих сверстников из стран Организации экономического сотрудничества и развития на 1,5 года. По ее словам, причиной ухудшения результатов среди девушек могла стать недостаточная популяризация инженерных профессий среди женщин, а также дистанционное обучение и война.

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По читательской грамотности украинские подростки отстают от своих сверстников из стран ОЭСР на 2,5 года. Причиной снижения уровня знаний могли стать психологический стресс, нагрузка и отсутствие навыков сконцентрироваться на больших текстах. По словам Вакуленко, в мире также снизились показатели читательской грамотности. Это произошло потому, что дети привыкают читать короткие сообщения и отказываются от длинных текстов.

Из естественных наук отставание измеряется в 1,5 года. По словам Вакуленко, именно в этом направлении украинские дети показали лучшие результаты. Однако, не смотря на это, в школах существуют проблемы с экспериментальной частью обучения. В частности, из-за дистанционного формата нельзя полноценно вовлечь детей в процесс и наблюдение. Вместе с тем, при проведении оффлайн-уроков экспериментов тоже недостаточно.

Как отметила руководительница УЦОКО, социально-экономический статус также влияет на уровень успешности школьников. В частности, дети, в семьях которых он ниже, имеют меньше возможностей посвящать время учебе, ведь вынуждены помогать родителям или сами работать.

Однако, как утверждает Вакуленко, низкий социально-экономический статус не приговор, хоть и влияет на показатели знаний. По ее словам, около 10-12% подростков происходят из таких семей, но имеют высокие результаты в обучении.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что по результатам PISA-2022 сельские школы почти на пять лет отстают от школ в городах.

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