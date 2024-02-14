''Платите сами за своих детей!'' Власти Луцка придумали, как сэкономить средства на дошкольные учреждения

Луцкий городской совет будет просить соседние общины, чтобы они сами платили за своих дошкольников. В частности, речь идет о детях из Подгайцев и Боратина, которые ходят в луцкие сады.

О ситуации сообщает 12 канал. По информации департамента образования города, таких детей более 400.

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В настоящее время дошкольников содержат за счет бюджета Луцка. Однако в горсовете считают, что тратиться на это могут и общины, откуда привозят детей.

По подсчетам, пребывание одного ребенка обходится городскому бюджету от 330 до 1170 гривен в день. Сумма зависит от размера заведения дошкольного образования, стоимости питания и затрат на функционирование.

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Напомним, украинским воспитателям детсадов планируется сократить рабочий день и сделать перерыв в 45 минут, который они могут проводить в специально отведенном для отдыха помещении. Кроме того, работники заведений дошкольного образования смогут получать отпуск в 56 дней.

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