Почему английские дети читают лучше, чем украинские, или Какой важный ритуал должны ввести дома все родители

Согласно результатам международного исследования PIRLS 2021, которое измеряет уровень осознанности чтения и понимания детей начально-средней школы, английские дети заняли четвертое место в списке лучших. Это исследование охватило 400 тысяч 10-летних школьников из 57 стран мира, однако Украина в нем пока не участвовала.

Хотя украинские школьники не участвовали в PIRLS, однако в доступе много другой статистики, которая показывает читательскую компетентность детей, уверяет Катя Силь, автор украинских историй и мама двоих детей Освіторії. Например, по результатам PISA 2018, 26% украинских 15-летних школьников не достигли базового уровня сформированности читательской компетентности. То есть подростки могут прочитать слова в предложениях, однако не могут анализировать, синтезировать, интерпретировать, сопоставлять информацию и делать выводы из прочитанного.

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Еще одно исследование от Государственной службы качества образования показало, что у школьников 6-х и 8-х классов имеют проблемы с заданиями прочитать и понять текст. Силь добавляет, что такое неумение плохо влияет на успехи и по другим предметам, в частности по математике, физике, биологии и истории.

Пока писательница жила в Англии, имела возможность понаблюдать за родителями этой страны. И она отмечает, что те обязательно читают книги детям на ночь. Для них это священный ежедневный ритуал, практикуемый более 70 лет.

Также развиваются навыки чтения и в школе, хотя домашних заданий у учеников в основном нет, однако каждый день родители должны читать с детьми перед сном и обсуждать это. Это может быть недолго, но регулярно, объясняет Силь. У украинских же родителей привычкой стала возможность посидеть в телефоне, которую они прививают и детям.

Детям в 6-8 лет английские родители читают в основном книги с простыми словами и множеством рисунков. Обычно они небольшие и их можно прочесть и обсудить с родителями за один вечер, рассказывает автор историй.

"А теперь представьте 7-летнего ребенка: уже умеет читать, но чтение еще дается с усилиями. Но каждый вечер этот ребенок читает с мамой или папой одну коротенькую художественную историю или книгу–картинку. И за вечер считывает целую книгу! Представили ощущение успеха, триумфа и осознания собственной силы этого ребенка?" – рассказывает писательница.

Она отмечает, что задача книги-картинки состоит в том, чтобы зафиксировать в ребенке момент успеха и усилить его внутреннее "я могу". Кроме этого, младшие школьники получают таким образом еще и самые теплые воспоминания о детстве с заботой от родителей.

Советы Кати Силь, которые помогут приучить детей читать

Начните читать с ребенком перед сном каждый день и хотя бы 15 минут.

Внесите в свой календарь дел время на чтение с ребенком, отложив просмотр сериалов или вечернюю тренировку на позже. Вырабатывайте привычку читать каждый день.

Привлекайте к чтению и других членов семьи – папу, бабушек и дедушек. Расскажите всем, кто проводит время с ребенком о незыблемости этой традиции.

Создайте маленькую детскую библиотеку, чтобы ребенок мог выбирать ту книгу, которую хочет. Не предлагайте длинные. Соблюдайте правила одной маленькой. Задавайте вопросы типа "О чем книга? Почему герой сделал так? Что значит вот это сложное непонятное слово? Что автор имел в виду, когда рассказал вот об этом? Какой вывод можно сделать из истории? Случалось ли такое с тобой? Вспомни, мы летом видели подобное…". Ведь главное, чтобы ребенок учился анализировать прочитанный текст.

Запишитесь в ближайшую библиотеку вместе с ребенком или обменивайтесь книгами-картинками в классе, с соседями, в тематических Facebook-группах, между детьми с площадки и т.д.

Начинайте традицию чтения постепенно, сначала начните вы, затем поочередно с ребёнком. Когда он привыкнет к традиции перед сном, то увидит, что это интересно, приятно, несложно, и охотно будет читать уже вам.

Книги-картинки интересны и подросткам и взрослым. Ведь краткие истории позволяют придать собственной фантазии.

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