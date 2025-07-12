Почему дети ничего не рассказывают родителям: вы будете удивлены

Папа-блогер Владимир Швец назвал причину, почему дети ничего не рассказывают родителям. По его мнению, к этому их подталкивают сами взрослые.

Видео дня

В своем влоге в социальной сети TikTok он объяснил, что дети на самом деле очень хотят обо всем разговаривать с родителями. До момента, пока их не просят прекратить.

"Дети действительно ничего не рассказывают. Причиной этого является их опыт из детства. Когда они, еще только начиная говорить, рассказывали все без остановки, а их останавливали фразами "остановись", "помолчи", "я устал"", – говорит эксперт и добавляет, что дети хотят рассказывать все и открыто, если родители их не отталкивают.

Однако в комментариях не все соглашаются с мнением Швеца. Одни пишут, что так и есть, и они по той же причине не рассказывают все своим родителям, а другие делятся опытом, что не останавливали своих детей, но в каком-то возрасте они все равно закрываются и перестают все рассказывать родителями.

"Мне всегда все дочь рассказывает. И я счастлива", "Сыну 4 года, рассказывает все. Часто перебивает, когда говорю с людьми. Сразу возвращаюсь к нему, но некоторым людям не нравится это", "Сыну 13, делится почти всем, а две дочери почему-то очень редко, только тогда когда не знают как правильно поступит в той или иной ситуации", "Никогда не останавливала сына, всегда выслушивала, была традиция перед сном "наговориться". Но сейчас сыну 12 и он начал "не рассказывать", я списываю на пубертат", – пишут пользователи.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 5 вещах, которым дети тайно учатся, просто наблюдая за взрослыми.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!