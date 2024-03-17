Почему дети в Нидерландах самые счастливые в мире: 6 секретов, которых придерживаются их родители

Согласно результатам многих исследований, дети в Нидерландах одни из самых счастливых в мире. Как и все родители, голландцы имеют высокие амбиции в воспитании и воспринимают счастье как способ достижения успеха, путь к самосознанию, внутренней мотивации, независимости и т.д.

Писательница и основательница блога Рина Мэй Акоста в интервью CNBC поделилась 6 секретами, которых придерживаются голландские родители, чтобы воспитать самых счастливых детей в мире. Детальнее – далее в материале.

Дети много спят

Голландцы в среднем спят больше, чем кто-либо в мире и соблюдают это правило также с детьми. Исследования подтверждают, что это одна из причин того, почему люди этой страны наиболее спокойны. По мнению родителей из Нидерландов, залог отдыха взрослых состоит в хорошем отдыхе малышей.

Проводят много времени с обоими родителями

У жителей этой страны самая короткая рабочая неделя в мире. А отцы, работая 4 дня, имеют достаточно времени, чтобы уделить его своим сыновьям и дочерям. Они с радостью разделяют родительские обязанности. В Нидерландах неофициально существует "Papadag", что в переводе означает "день папы".

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Испытывают меньше давления за успеваемость в школе

Образование здесь рассматривается как путь к благополучию и личному развитию ребенка. В Нидерландах есть два вида квалификаций высшего образования: научно-ориентированные степени в университетах и профессионально-ориентированные в колледжах. Детям не нужны какие-либо конкретные оценки, чтобы поступить на большинство программ. Им необходимо только сдать экзамены за среднюю школу.

Кроме того, исследования показывают, что социальные навыки, на которых ацентируют в Нидерландах, являются залогом счастья и они гораздо важнее IQ человека.

Поощряют высказывать собственные мнения

Каждый член семьи, в том числе и дети, имеют право высказаться. Воспитание в Нидерландах основано на переговорах, несмотря на то, что это может быть утомительным и требует испытаний терпения. Но благодаря этому малыши имеют понятие собственных границ, что пригодится им, когда они начнут взрослеть.

Конечно, у голландцев есть правила на этот счет, поэтому родителям важно четко объяснить правила, которые нужно обязательно соблюдать.

Шоколадные завтраки

В этой стране нередко дети получают на завтрак шоколадные хлопья, однако этот ритуал имеет более глубокое значение. Дело в том, что у голландцев не принято завтракать отдельно, а за столом обязательно собирается вся семья, ведь каждый из ее членов важен. Здесь с уважением относятся к этой традиции. По результатам исследования оказалось, что это влияет на успешность в школе, уменьшает проблемы с поведением, укрепляет семейные связи и способствует развитию здоровой личности.

Езда на велосипеде

Катание на велосипеде в любую погоду здесь – это действительно опыт формирования характера. Детей поощряют ездить на велосипеде везде и в любую погоду, поскольку это учит их твердости. Они узнают, что жизнь не всегда солнечная и полна радуг, учатся противостоять дождю и не сдаваться в такие моменты.

Хотя ветер и дождь часто создают некомфортные условия для велосипедистов, голландцы просто одеваются в теплую одежду, водонепроницаемые пальто и дождевые ботинки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, в чем состоит шведский секрет воспитания счастливых и сильных детей, которому уже 164 года.

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