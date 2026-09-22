"Почему комары ходят, а Кузько Кузякин их кусает?" Задача для 1-го класса озадачила пользователей сети

Задача для первого класса, в которой школьникам предлагается определить количество не укушенных комаров, взбудоражила сеть. Так, в задаче указывается, что Кузько Кузякин живет в ивовом лесу, где "ходит" 37 комаров.

В посте в TikTok пользовательница сети с ником o.m.u.z.a рассказывает, что детям нужно определить, сколько комаров выйдет из леса неукушенными. В то же время в условии указано, что длина тропы составляет 6 километров, а Кузько кусает по 7 комаров каждые 2 километра.

"Переформулируй правильно условие задачи и реши ее. Кузько Кузякин живет в ивовом лесу. Через лес пролетают 37 комаров. Длина тропы составляет 6 километров. Кузько Кузякин каждые 2 километра кусает по 7 комаров. Так, держитесь, продолжаю. Сколько комаров выйдет из леса некушенными?" – отметила женщина.

Пользователей сети удивляло, кто такой Кузько Кузякин. Кроме того, они обращали внимание на то, что комары ходят, а не летают. Поэтому у родителей возникло много вопросов по поводу задачи по математике, а само видео набрало более 900 тысяч просмотров и почти 30 тысяч лайков.

В комментариях некоторые объяснили, что Кузько Кузякин – псевдоним писателя Дмитрия Кузенко, а задания из книги "Непревзойденные задачи" намеренно составлены в шуточной и "нелепой" манере.

"Я та еще фантазерка, но хочу увидеть своим 52-летним умом, как ходят комары".

"Впервые слышу, что не комары кусают, а комаров кусают. Кто же такой этот Кузько Кузякин?"

"Доживите до 4-го. Не сойдете с ума, выйдете из "леса".

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