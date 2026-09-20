Почему нельзя говорить ребенку: "Не будешь учиться – станешь уборщицей": объяснение психолога

Фраза "Не будешь учиться – станешь уборщицей" не способствует формированию у ребенка здоровой мотивации к учебе, ведь она основана на чувствах страха и стыда, а также на принижении значимости определенной профессии. Об этом рассказала подростковый психолог Диана Житня-Кебас.

Эксперт ответила на вопросы слушателей подкаста проекта "Онлайн-терапия". В частности, она прокомментировала запрос женщины по имени Дарья, которой мама посоветовала говорить эти слова своей дочери. "Мне так говорили в детстве, и это, на мой взгляд, совсем не нормально. Как правильно мотивировать ребенка учиться, если он не реагирует на наказания и игнорирует их, а будущее кажется ему слишком далеким?", – спросила Диана.

Психолог объяснила, что мотивация через страх, стыд или наказание была привычным подходом для предыдущих поколений. Однако, по ее мнению, современное воспитание должно постепенно двигаться в другую сторону – от запугивания к построению отношений с ребенком. "Это сложнее и занимает больше времени, однако именно такой путь позволяет сформировать внутреннюю позицию и мотивацию у самих подростков, а впоследствии – и у взрослых. Это также развивает то самое критическое мышление", – отметила Житня-Кебас.

Психолог обратила внимание и на другую проблему страшилки об уборщице. Саму эту профессию, как и любую другую, по ее мнению, не стоит представлять ребенку как наказание или жизненную неудачу. "С точки зрения критического мышления, уборщица – это вполне нормальная профессия, особенно если человек на своем месте. Я бы вообще не демонизировала ни одну работу", – пояснила она.

В то же время это не означает, добавила психолог, что обучение не имеет значения. Если ребенок в будущем захочет реализовать более амбициозные планы, именно образование, развитие и готовность прилагать усилия могут дать ему больше возможностей. А нежелание выходить из зоны комфорта каждый раз, когда становится сложно, напротив, может сужать доступное пространство.

При этом Житня-Кебас отметила, что для кого-то мечтой вполне может быть спокойная работа и наведение порядка в помещении — то есть именно профессия уборщицы. Поэтому вопрос не в том, какая профессия лучше, а в том, имеет ли человек возможность выбирать будущее в соответствии со своими желаниями и способностями, добавила она.

Тем родителям, чьи дети не хотят учиться, Житня-Кебас посоветовала прежде всего попробовать изменить условия обучения или вместе признать существующую проблему. Она напомнила, что нынешняя реальность предусматривает обязательное школьное обучение как минимум до девятого класса. Поэтому вместо угроз и наказаний родители могут вместе с ребенком искать способы освоить программу так, чтобы учеба не превратилась в постоянное страдание.

Чтобы объяснить эту ситуацию, психолог предложила представить взрослого, которого заставили работать на работе, которую он не выбирал и которая ему не нравится. При этом ему сообщают, что он должен оставаться там девять лет, а за отказ угрожают наказанием.

"Как мотивировать такого человека? Пожалуй, такого взрослого стоит просто поддержать в том, что какое-то время ему придется находиться в этих обстоятельствах, и помочь найти способы, которые облегчат восприятие этой данности", – подытожила Диана Житня-Кебас.

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