'Сын маминой подруги'. Почему никогда нельзя сравнивать своего ребенка с другими

Несколько лет назад был довольно популярным мем "Сын маминой подруги", с помощью которого общество высмеивало стереотип сравнения людей с их более успешными сверстниками. И вот последние исследования показывают, почему же вредно сравнивать своих детей с "лучшими" другими.

По словам ученых, родители сравнивают достижения своих детей с другими, будто они конкуренты. Однако, это не приводит к лучшим результатам, а наоборот, вредит психическому здоровью, мотивации и самооценке детей. Об этом пишет сайт The Time of India.

Среди привычных сравнений могут быть и оценки в школе, и количество кружков или наград. Исследователи называют связанное поведение такими вещами, как социальное сравнение, родительский стыд и, в крайнем случае, чрезмерное отцовство. Такое поведение часто возникает из-за родительской тревоги относительно социального статуса, страха пропустить что-то или желания обеспечить будущие преимущества для детей.

Почему это вредит детям

Когда родители часто сравнивают своих детей с "лучшими" другими детьми, самооценка подростков страдает. Об этом говорят результаты исследования Frontiers in Psychology 2025 года, которое изучало социальное сравнение родителей. Дело в том, что дети усваивают родительские сравнения и начинают критиковать и недооценивать себя.

Несмотря на то, что основой этих сравнений у родителей является цель мотивировать ребенка к лучшим достижениям, получается совершенно наоборот. Мотивация смещается к потребности сделать "для мамы". Они перестают интересоваться тем, что делают, изучать, исследовать. Просто пытаются изо всех сил достичь результатов, чтобы родители сказали, что они молодцы и что-то сделали лучше ребенка их друга или коллеги.

Итак, если вы оказались в этой ловушке сравнения, исправление начинается с осознания. Поймайте себя на этом желании сравнивать, спросите, почему это важно для вас, и замените его любознательностью и поддержкой. Ваш ребенок будет благодарен вам за это еще много лет подряд.

