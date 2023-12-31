Директор урбан-бюро назвала большой минус подземных школ в Украине

Директор урбан-бюро Виктория Титова рассказала, почему подземные школы не могут стать полноценным пространством для обучения. По ее словам, только на помещение одного класса нужно минимальных 2,5 метра на каждого школьника, в то время как для проведения всех уроков школам нужны еще столовые и спортивные залы.

Об этом Титова отметила в интервью LB live. Она подчеркнула, что такие учебные заведения не будут такими же комфортными, как и школы над землей. Так что, по ее словам, не во всех регионах можно проводить офлайн-обучение.

"Для таких мест – это, пожалуй, единственный ответ: или онлайн, или вывозить оттуда детей. Здесь каждые родители самостоятельно принимают решения. Или делать школы подземными. Но, конечно, мы должны понимать, что они вряд ли будут такими же комфортными, как школы над землей. Поэтому что 2,5 квадратных метра, о которых я говорю, это только классы. Если мы добавляем столовую, спортивный зал и все прочие вещи, я не очень вижу в этом будущее сейчас", – сказала руководительница урбан-бюро.

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Она отметила, что в классе на ребенка должно приходить примерно 2,5 метра, чтобы этого было достаточно для обучения. Укрытие по старым нормам предполагает 0,45 квадратных метров, а по нынешним – 1,5. По ее словам, убежища уже сейчас должны быть втрое больше, что изменяет их стоимость в такой же пропорции. Если же рассчитывать на необходимые 2,5 метра, то это будет еще более значительное сооружение, которое потребует большего финансирования.

По словам Титовой, в некоторых регионах Украины невозможно возобновить офлайн-учебу, ведь даже при наличии укрытия дети не будут успевать к нему спускаться. В частности, это касается тех регионов, которые находятся непосредственно у российской границы или линии фронта как Запорожье, где возможны сначала взрывы, а затем уведомления о воздушной тревоге.

"Если раньше мы, когда выбирали пилоты, ориентировались на 40-километровую зону. Нельзя было подбирать пилот, который ближе 40 км к линии фронта или к границе, потому что это расстояние, которое добивает артиллерия. В Запорожье невозможно никаким образом возобновить обучение. "Даже если у тебя есть укрытие, потому что ребенок не успеет в него спуститься. Для детей это конечно невозможно даже представить такую ситуацию", – сказала директор бюро.

Напомним, ранее стало известно, что пять школ, пострадавших от боевых действий во время полномасштабного вторжения России против Украины, будут трансформированы. Министерство образования и науки Украины отметило, что учебные заведения должны заработать уже с осени 2024 года. По словам организаторов трансформации, новые здания будут "без советского привкуса" и будут иметь новое пространство. Менять школы, в частности, будут и по проектам урбан-бюро, которые акцентируют внимание на безопасности, безбарьерности и разнообразии школьной территории.

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