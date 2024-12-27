Почему ребята опережают девочек в математике: результаты исследования

Международное исследование тенденций математики и естественных наук (TIMSS) показало, что ребята имеют гораздо лучшие результаты решения математических задач, чем девочки. Согласно выводам социальные факторы и индивидуальная мотивация играют определенную роль в гендерном разрыве.

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Математика рассматривается как предмет для мальчиков, поэтому эти идеи начинают вкладываться им еще с пяти лет, сообщает Рhys.org. Такие стереотипы могут повлиять на мотивацию девочек и взгляды на самоэффективность в этом предмете.

В то же время, у школьниц чаще развивается математическая тревожность, что может быть следствием недостаточной уверенности в своих способностях. Кроме того, причиной гендерного разрыва может стать то, что для самих девочек не столь важно, чтобы их равняли с навыками математики к ребятам.

Исследователи советуют внедрить несколько рекомендаций, которые помогут изменить ситуацию.

Относиться к мальчикам и девочкам одинаково, когда дело доходит до математики. Так, существует заметная тенденция ожидать, что школьники будут заниматься более сложной математикой, чем школьницы. Если родители и учителя ожидают меньше от девочек, они подпитывают стереотип о том, что математика "больше подходит для мальчиков". Это убеждение может привести к тому, что педагоги будут уделять больше внимания именно ученикам. Это также можно заметить в поведении, когда взрослые уверяют девочку, которая испытывает сложности: "Это нормально, если ты плохо разбираешься в математике".

Поговорите с девочками о математике. Раньше школьницы сообщали о более низкой уверенности в математике, если сравнивать ее с их фактическими достижениями. Это означает, что девочки потенциально имеют неправильные убеждения в своих способностях. Поэтому следует понять, как они чувствуют и воспринимают свой прогресс.

Использовать женские математические примеры для подражания. Когда девочки видят себя в профессиях, связанных с математикой, таких как инженеры, химики, экономисты, специалисты по обработке данных, архитекторы и разработчики программного обеспечения, они, скорее всего, увидят важность и ценность математики. Это может вдохновить молодежь.

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