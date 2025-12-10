Почему родители перестали ходить на родительские собрания? Украинцы устроили дискуссию и привели в пример опыт зарубежных школ

Учительница истории из Киева Вострикова Ирина спросила у родителей школьников, почему они перестали ходить на родительские собрания. Она выразила удивление и отметила, что каждый год на встречах все меньше родителей, хотя в социальных сетях происходят постоянные обсуждения школы и школьных программ.

Об этом педагог написала в заметке в Тһгеԁѕ. Украинцы присоединились к обсуждению. В частности, большинство из них сказали, что не видят смысла тратить время на родительские собрания. Кроме того, многие делились, что детей критикуют при всех, что напоминает "совковую практику".

"Я бывший преподаватель, и со старшим сыном была на собрании несколько раз (младшая уже онлайн учится). Как что-то плохое произойдет – позвонят, про деньги в чате пишут, про хорошее никогда не говорили. Зачем туда ходить и тратить время? Искренне не понимаю. А еще бесила эта совковая практика – критиковать ребенка при всех, даже когда это не про мою – бесила бестактность невероятно".

"Оценки вижу в дневнике, если в школу не вызывают, значит все норм. А вот сидеть и полтора часа слышать от учительницы необходимость купить какой уголок в класс и чувствовать себя неполноценной, потому что ты не понимаешь зачем он в классе нужен и вообще быть матерью ехидной, потому что не беспокоишься о комфорте ребенка в школе. И так по кругу, то шторы, то потолок, то еще что-то".

Также пользователи сети указывали, что следует проводить индивидуальные встречи между учителем и родителями одного ребенка. Некоторые отмечали, что если имеют какие-то вопросы, то лично договариваются с учителем о встрече и общаются.

"Я не люблю когда обсуждают ребенка на весь класс, и все свое обучение также не любила, родительское собрание должно быть между классным руководителем и родителями одного ребенка, вот тогда это классное родительское собрание".

"Если у меня есть вопросы к конкретному учителю, договариваюсь о встрече и общаюсь".

Рассказали украинцы и о том, как проходит общение с родителями за рубежом. Так, некоторые ходят на родительские собрания, ведь там рассказывают интересные вещи о воспитании и особенностях детской психики. Другие же отметили, что в большинстве случаев коммуникация ведется через электронный адрес или приложение, а учителя отвечают только в свое рабочее время. При необходимости встречи с родителям происходят индивидуально.

"Я в эмиграции хожу, когда есть возможность. Интересно рассказывают интересные вещи об особенностях детской психики, об актуальных моментах воспитания и конечно никаких сборов средств".

"Сейчас мы в Эстонии, относительно родительских собраний, были 1 знакомство с учителем, 2 общешкольных, все. Вся коммуникация через почту или приложение. Нет никаких групп в месседжерах, учитель отвечает только и свое рабочее время. Раз в семестр есть одна отдельная беседа один на один с учителем именно о вашем ребенке. Как по мне идеально. Сама работала 10 лет учителем и терпеть не могла те родительские собрания, потому что те кого надо увидеть не приходят, особенно чего-то важного на них никогда не решается".

"Я живу в Норвегии. Здесь дочь заканчивала школу и перешла в высшую. Не принято обсуждать успехи учеников в классе и перед родителями. Существуют отдельные встречи между учителем и учеником, и между родителями и учителем. Есть общешкольные собрания, но там обсуждаются общие вопросы. Деньги не собирают, а на экскурсии дети сами зарабатывают или выделяет школа. Например, собирают пластик и сдают. Школа выделяет определенную сумму, кто хочет больше, тот зарабатывает. Бутылки собирают и сдают, устраивают ярмарки. Один класс елками торговал. Я на севере и у нас много елей и сосен".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в школах Нидерландов родительское собрание проходит один на один с учителем, ребенком и родителями. Если папа и мама разведены, то для них могут провести собрание отдельно. На встрече все могут свободно пить чай или кофе со вкусностями.

