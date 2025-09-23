Почему сыр панир нужно добавить в рацион ребенка: ответ эксперта

Сыр панир все чаще называют одним из самых полезных продуктов для детей. Он легко усваивается, имеет нежный вкус и хорошо сочетается с различными блюдами. Такой сыр можно давать даже самым требовательным малышам, ведь он подходит и для прикорма, и для ежедневного питания старших детей. Эксперт объяснила, почему панир стоит добавить в рацион ребенка и как именно его лучше предлагать.

Видео дня

О пользе сыра панир для детей рассказала педиатр Ольга Петренко (dr.petrenko olga) на своей странице в Instagram.

Чем полезен сыр панир для детей

Панир часто называют "суперфудом" в детском рационе. Он содержит:

белок и кальций, помогающие правильному росту, формированию костей и зубов;

жиры, которые являются источником энергии и способствуют развитию мозга;

натуральный состав без сахара, поэтому продукт можно давать ребенку без сомнений;

мягкий вкус, благодаря которому творог нравится даже детям, которые отказываются от других молочных продуктов.

Как можно давать панир ребенку

По словам эксперта, панир легко вписать в ежедневное меню малыша – его можно добавлять в прикорм после шести месяцев в пюре, каши или овощные блюда. Для старших детей он подходит как полезный перекус, а также как ингредиент для сырников или выпечки. Также сыр прекрасно сочетается с фруктами и овощами, создавая вкусные и питательные комбинации. Таким образом, панир является универсальным продуктом, который может стать основой многих полезных и простых блюд для детей.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: