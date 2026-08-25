Почему тень желтая, а не серая? Учитель физики объяснил оптический феномен

Все тени, которые мы видим на асфальте, имеют серый цвет – такой же, как и сама поверхность, но, например, тень от стекол желтых очков на солнце может оказаться вовсе не серой, а ярко-желтой. Этот феномен заинтересовал пользовательницу Threads с ником @diiqna_k._, а ответить ей взялся учитель физики и информатики Руслан Цыганков.

Педагог, ведущий популярный образовательный блог о физике, записал видео с объяснением и опубликовал его в Instagram. По его словам, к такому эффекту приводят как физические свойства самого света, так и цветного стекла.

В первую очередь Цыганков напомнил, из чего состоит обычный белый свет. "Тот свет, который мы видим от Солнца или обычной лампочки, – это смесь фотонов с разными длинами волн", – пояснил он.

Когда все эти волны распространяются вместе, наш глаз воспринимает их как белый свет. Но если на пути луча появляется какая-то прозрачная линза, например, капля воды или стеклянная призма, свет раскладывается на отдельные составляющие. Именно так возникает знакомое нам оптическое явление, демонстрирующее спектр цветов – радуга.

Однако, если на пути солнечного луча окажется линза желтого цвета, как стекла от очков на фото, произойдет нечто иное. "Мы видим, как свет падает на очки. От очков падает тень, а точнее – полутень. Тень – это когда свет совсем не попадает. Мы видим тень от оправы, но при этом видим желтый цвет", – пояснил Цыганков.

А словосочетание "желтая тень" он назвал не совсем точным с точки зрения физики. "На самом деле это цветное пятно света, образованное светофильтром", – добавил учитель.

Возникает она точно так же – на объект падает белый свет, состоящий из всех цветов. А дальше в процесс вмешивается пигмент, который добавили в стекла во время производства. "Атомы этого пигмента подобраны так, что они интенсивно поглощают коротковолновую часть спектра: синие, голубые и фиолетовые фотоны. Длинноволновые фотоны – красные, оранжевые и зеленые – проходят сквозь прозрачное стекло практически беспрепятственно", – пояснил Цыганков.

А дальше, по его словам, все происходит довольно просто. "Когда эта смесь (красные + зеленые фотоны) попадает на поверхность за очками и отражается в наш глаз, наши зрительные рецепторы (колбочки) воспринимают такое сочетание как ярко-желтый цвет", – сказал он.

Ранее OBOZ.UA публиковал объяснение Руслана Цыганкова, почему мы видим солнечное затмение.

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