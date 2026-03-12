Почему троечники часто достигают большего успеха в жизни, чем школьные отличники: преподаватель объяснил интересный феномен

Школьники-троечники во взрослой жизни способны достичь больших успехов, чем отличники, поскольку не учатся жить по учебнику и развивают "уличные" навыки, которые становятся для них супероружием.

Видео дня

Об этом в своей колонке для сайта osvita.ua написал преподаватель Игорь Лядский. По его мнению, этот феномен чаще всего можно объяснить тем, что у учеников, которые не сконцентрированы на собственных оценках, лучше развивают различные жизненные навыки (soft skills), которые во взрослой жизни становятся для них секретным оружием.

"От Томаса Эдисона (американский ученый и изобретатель. – Ред.) до Ричарда Брэнсона (британский миллиардер, основатель Virgin Group. – Ред.) – примеры жизненной успешности, несмотря на плохую учебу в школе, перечислять можно долго. Но не подумайте, что цель этой статьи связана с дискредитацией системы образования или выпадом в сторону какой-то конкретной формы обучения. Совсем нет", – заявил педагог.

Он уточнил, что тут стоит говоприть о необходимости комплексного и системного подхода, который способен объединить синергию "учебников и улицы".

По мнению педагога, одной из ключевых причин, почему школа сегодня не способна полностью подготовить учеников к жизни – является многообразие видов интеллекта, которые формируют личность, и совершенно не учитываются в образовательной системе.

В частности, речь идет о так называемом подвижном интеллекте, который учит адаптироваться к новым условиям и творчески мыслить.

"Классическая модель интеллекта, основанная на IQ-тестах, давно перестала быть единственным критерием умственных способностей", – объяснил Лядский.

По его словам, практика показывает, что успешные троечники и хорошисты обычно много времени проводят с друзьями, что позволяет им усиливать street smart (уличную смекалку. – Ред.) и расширять круг потенциальных знакомств. В будущем подобная стратегия становится для них выигрышной в плане трудоустройства и ведения бизнеса.

"Как бы далеко ни продвинулся научно-педагогический дискурс, главным учителем остается реальность. И, возможно, именно в этом секрет успеха троечников – то есть в отсутствии страха перед жизнью вне учебника", – говорит Лядский

В завершение педагог привел мысль о том, что самый главный урок, который следует усвоить каждому – "образование заканчивается в стенах класса или аудитории, но обучение продолжается всю жизнь".

Ранее OBOZ.UA писал о 5 мудрых советах Билла Гейтса, как воспитать успешного ребенка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!