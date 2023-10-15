Статистика неутешительная: почему в Киеве школьники общаются на русском языке, хотя в садике говорили на украинском

Школьники Киева понимают украинский язык, учатся на нем, однако как говорили, так и говорят на перерывах на русском. То есть преподавание предметов в школе на государственным языке почти не влияет на языковую ситуацию в целом, рассказывает Андрей Ковалев, основатель общественной организации "Спільномова".

Он сказал для Тexty.org.ua, что в школе ученик усваивает украинский как пассивный второй язык, и подтверждает факт того, что киевские школьники преимущественно русскоязычные. Даже в том случае, если ребенок говорил по-украински в детском саду.

"Лишь 10% мемов, которые используют киевские подростки, – на украинском языке, 90% – на русском или английском. Здесь вообще возникает вопрос: могут ли они быть креативными в языке, который не является для них доминантным?" – рассказывает Ковалев.

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Он добавляет, что с переходом из детского сада в школу количество украиноязычных детей уменьшается. Основатель "Спільномови" объясняет это социализацией.

"В школе, когда вам 10 или 12 лет, социальные связи в коллективе становятся очень важными, потому что вы пытаетесь "вписаться" в коллектив", – отмечает руководитель организации.

Уверяет, что если коллектив в школе русскоязычный, то, конечно, подростки будут пытаться подстроиться под него. В садике такого нет, потому что там еще не так важно быть как все.

В частности, Ковалев отмечает и то, что дети не могут даже организовывать на государственном языке различные стендапы или постановки без указания "сверху", потому что, как подозревает, скорее делали бы это на основном языке общения. То есть в садах русский язык еще есть, однако ситуация с его искоренением улучшается, но в школьной среде изменений не происходит вообще.

Он также объясняет, что если в дошкольных учебных заведениях дети еще не понимают, когда им преподают на украинском, то в школах это понимание уже есть. Но, по его словам, это абсолютно не означает, что для такого ребенка украинский станет языком, который он будет использовать, когда не нужно задумываться, на каком говорить (доминантном). Скорее всего, школьник будет и дальше оставаться активно русскоязычным.

Руководитель "Спільномови" рассказал, что в организации планируют исследовать, насколько русскоязычные дети хуже воспринимают образовательный материал на государственном языке, чем украиноязычные.

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