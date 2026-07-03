Почему урок финансовой грамотности невозможен без урока истории

С 1 сентября 2025 года предмет "Предпринимательство и финансовая грамотность" стал обязательным для учеников 8-х классов украинских школ. И это хорошая новость, ведь у наших детей появляется больше возможностей избежать ошибок в управлении собственными средствами. Но финансовое образование — это не только это.

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Оно также предполагает понимание того, какую роль деньги играют в жизни государства и общества.

Поэтому на уроках финансовой грамотности важно говорить не только о деньгах, но и об истории, ответственности и гражданских ценностях.

Одним из примеров такого подхода стал проект "Гривна. Больше, чем деньги", инициированный НБУ. Весной 2025 года в Киеве, в Украинском доме, состоялась одноименная выставка-экспедиция, посвященная истории украинской валюты.

По завершении выставки её идея получила продолжение в формате книги, которую ТАСКОМБАНК — партнёр проекта — дарит школам, колледжам и высшим учебным заведениям по всей Украине во время уроков по финансовой грамотности, проводимых специалистами банка.

Экземпляры книги "Гривна. Больше, чем деньги" от ТАСКОМБАНКА уже получили учебные заведения в Ужгороде, Мукачево, Харькове, Полтаве, Сумах и Киеве.

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Символично, что история создания самой книги оказалась не менее сложной, чем история гривны. Издание, которое само по себе является настоящим арт-объектом, печаталось во время массированных ракетных атак, а последние экземпляры были изготовлены буквально вручную уже после того, как полиграфическое оборудование было повреждено в результате вражеского обстрела.

В новом учебном году ТАСКОМБАНК планирует продолжить передачу книг "Гривна. Больше, чем деньги" учебным заведениям Украины. 2 сентября новая украинская гривна будет отмечать свое 30-летие, что станет ещё одним поводом поговорить со школьниками и студентами об истории национальной валюты и её роли в становлении независимой Украины.