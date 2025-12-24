'Почему уроки в школе начинаются в 08:00? Что случится, если дети придут в 10:00?' В сети вспыхнула дискуссия

Среди украинцев возникла дискуссия, почему уроки в школе начинаются в восемь утра. По мнению многих, если обучение начнется позже, то уровень знаний не изменится, зато ученики выспятся.

Подняла вопрос со временем начала уроков одна из пользовательниц соцсети Тһгееԁѕ с никнеймом odarochkaaaa, опубликовав сообщение. Она подчеркнула, что когда видит детей, которые идут рано на учебу, то вспоминает себя и то, как ей трудно было вставать утром.

"Почему уроки у детей в школе начинаются в 8 бляха утра? Объясните мне, что может произойти с детьми, которые например придут в 9:30-10:00 утра? И не надо мне говорить, что они уйдут из школы позже, поэтому так надо. Каждое утро вижу этих бедняг, вспоминаю себя, и это просто", – говорится в сообщении.

Украинцы рассказали свое видение начала уроков. В частности, часть согласилась с таким мнением и отметила, что вставать позже было бы лучше, а ранние подъемы – насилие над людьми. В то же время, некоторые удивлялись такому мнению, ведь многие школьники учатся в две смены, поэтому чем раньше начнутся занятия для первой, тем раньше закончит вторая. Также пользователи соцсети говорили и о том, что родители на работе имеют определенный график, поэтому им удобнее приводить детей в школу раньше.

"Согласен. Для меня оптимальное время подъема – 9 утра. Я тогда продуктивна, улыбчивая и полна сил. Но если мне надо встать в 7, у меня в теле ощущение, будто начинается тахикардия и я сейчас начну разваливаться. А мужчина может проснуться в 6.30 и отпахать весь день".

"У вас школа работает в одну смену? Просто наша последняя была в 2 смены, и тогда вторая заканчивала бы занятия в 21 или где-то около того. В нашем городе школы работали с 7-30, потому что весь город работал с 7. И до работы надо было детей в садик или школу довести".

"Да! О Боже, именно так! Почему вообще все, включая работу должно начинаться с самого утра. Мало людей, кто сам встает раньше 8.00 утра. Зачем это насилие над людьми?"

"У нас в школе обучение с 8, потому что две смены. Поэтому чтобы вторая смена не сидела допоздна в школе, ее опустили на фактически среднюю. Поэтому первая начинает значительно раньше. Но факты того, что производительность в такую рань минимальная, остается".

"У нас автобус забирает в 6:20, поэтому 8-я – это просто мечта".

