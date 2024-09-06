Почти 40% поступающих в профтехи отказались от обучения на бюджете

В Украине 37,3% поступающих (21 926) отказались от обучения на бюджете в учреждениях профессионального высшего образования. В общей сложности 87 432 абитуриента получили рекомендацию для обучения на безвозмездной форме.

Видео дня

Из всех поступающих только 65 506 соискателей образования подтвердили место обучения. Об этом сообщило Министерство образования и науки в Facebook.

Так, на основе базового среднего образования 64 466 абитуриентов получили рекомендацию на бюджет, 48 952 поступающих согласовали такую возможность, а 15 514 не подтвердили.

Из 22 966 соискателей образования, которые поступали на основе полного общего среднего образования, дипломов квалификационного рабочего, младшего специалиста, 16 554 подтвердили решение учиться на бюджете, тогда как 6 412 отказались от такого предложения.

Из всех поступающих 16 821 согласовали место обучения с помощью квалификационной электронной подписи, а 48 685 абитуриентов прислали сканкопии заявлений.

Всего в учреждения высшего и профессионального высшего образования 189 923 соискателя образования получило рекомендацию для поступления в бюджет в 2024 году. Из них 30 675 абитуриентов отказались от места обучения.

Ранее OBOZ.UA говорил, что в Украине начался дополнительный набор студентов на контракт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!