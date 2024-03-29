Почти единогласны: педагоги назвали проблемы, с которыми ожидают столкнуться на деоккупированных территориях

Украинские учителя рассказали, что во время восстановления системы образования на деоккупированных территориях (ДОТ) самой большой проблемой может стать общение с педагогами-коллаборантами. Это отметили 78,8% работников образования, принявших участие в опросе аналитического отчета "Белая книга "Восстановление образовательного процесса на деоккупированных территориях".

Кроме того, 73,6% педагогов считают, что в школе может остро ощущаться нехватка детей, что потребует возобновления контингента учеников. 69,2% учителей отнесли преодоление образовательных потерь и разрывов к главным проблемам. Такие данные обнародованы на онлайн-презентации исследования.

61,8% респондентов считают, что учителям придется работать также с преодолением последствий российской пропаганды.

Также педагоги отметили обеспокоенность методами взаимодействия с:

школьниками – 34,4%;

родителями учеников – 41,2%,

детей между собой – 41,2%

В исследовании приняли участие 2415 учителей из школ на ДОТ, временно оккупированных территорий и граничащих с ВОТ.

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По словам президента Ассоциации политических психологов Украины Ирины Губеладзе, урегулировать общение со школьниками будет сложнее, чем с учителями-коллаборантами. Эксперт заверила, что педагогам нужно предоставлять практические инструменты, которые будут помогать быстро реагировать и действовать в сложных ситуациях.

"Личный травматический опыт учителей будет накладываться и усложнять коммуникацию с учениками, их родителями и коллегами. И если общение с учителями-коллаборантами можно как-то регулировать в нормативном поле, то взаимодействие с детьми фактически нерегулируемое, так как согласно законодательству образование должны получать все ученики, независимо от их опыта или опыта их семей", – отметила психолог.

Она добавила, что несмотря на ожидания учителей, процесс восстановления будет проходить не так "радужно".

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