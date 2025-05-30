Почти половина подростков хотели бы расти без интернета: как соцсети влияют на психическое здоровье детей

Опрос, проведенный в Великобритании, показал, что значительная часть подростков ставит под сомнение пользу интернета в их жизни. В частности, они скучают по тем делам, которые могли бы делать, если бы не тратили его на постоянный просмотр экрана.

Видео дня

Британский институт стандартов также обратил внимание на психическое здоровье подростков и молодых людей после сидения в гаджетах, передает Futurism. В частности, 68% детей указали, что чувствуют себя хуже после проведения времени в соцсетях. Еще половина поддержала бы "комендантский час в соцсетях", который бы ограничивал время проведения в приложениях. Еще 47% выразили желание расти в мире без интернета вообще.

"То, что почти половина молодых людей предпочли бы вырасти без интернета, должно стать для всех нас сигналом тревоги. Мы создали мир, где для детей нормально проводить часы ежедневно в цифровых пространствах, предназначенных для того, чтобы они оставались оцепеневшими", – говорят исследователи.

Исследования показали, что чрезмерное использование планшетов маленькими детьми связано с эмоциональными и социальными проблемами по мере их взросления. Их онлайн-опыт становится особенно сложным, когда они подростки, когда они больше исследуют сеть и начинают погружаться во взрослые пространства.

Рост искусственного интеллекта добавил совершенно новое измерение этическим кошмарам. Так, якобы удобные для детей чат-боты пытались "подделывать" несовершеннолетних пользователей.

Недавнее исследование, в котором в течение трех лет наблюдали за 12 000 подростками во время роста, показало, что с увеличением использования ими социальных сетей росли и их симптомы депрессии.

Однако эксперты говорят, что комендантский час не защитит детей от рисков, с которыми они сталкиваются в интернете.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что дети сидят в гаджетах значительно больше, чем читают.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!