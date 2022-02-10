Под Николаевом семь школ на дистанционке из-за отключенного света: за него не могут заплатить

В Воскресенской территориальной общине под Николаевом семь школ отключили от электроснабжения – дети вынуждены учиться онлайн. Нет света и в семи садиках.

Отдел образования поссовета просрочил оплату по договору с поставщиком "последней надежды". Чиновники говорят, что деньги имеют, но фирма не позволяет закрыть долг, – сообщает "Суспільне".

О том, что учебные заведения останутся без света, отделу образования Воскресенского поселкового совета сообщили в конце января. Отключение удалось отсрочить на десять дней, но за это время ничего не изменилось.

Начальник отдела образования Воскресенского поссовета Наталья Фильтанович уверяет, что отчет за прошлый год сдали без задолженностей. Так что сообщение о долге в 79 тыс. грн их удивило.

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"Для нас это была новость, досадная новость. Во-первых, ни я, ни главный бухгалтер об этом не знали", – говорит чиновница.

Причина – ошибки в подсчетах энергоснабжающей компании "последней надежды" государственного предприятия внешнеэкономической деятельности "Укринтерэнерго".

"Здесь есть ошибки. Мы не могли оплатить только потому, что фирма должна была исправить и нам прислать пакет документов: договор, счета и т.д. Никто не мог им проплатить ни тогда, ни сейчас", – объясняет Наталья Фильтанович.

По ее словам, представители компании вышли на связь только 8 февраля. Они почему-то работают всего дважды в неделю, а вот указанная на сайте электронная почта, судя по всему, и вовсе нет. Отдел образования отправлял по этому адресу документы, но они возвращались.

Чиновница отмечает, что деньги на оплату долга являются – вопрос только в том, как его оплатить. Как рассказала управляющая делами Воскресенского поселкового совета Людмила Манжула, документы о способах оплаты по состоянию на 9 февраля рассматривали в казначействе.

"Как только казначейство даст нам оценку и путь, как это сделать, мы проплатим. Тогда, когда осуществится проплата, будет уведомлено предприятие о том, что мы произвели проплату, и дальше насколько быстро они дадут команду нам на подключение", – отметила Людмила Манжула, добавив, что если придется заплатить за подключение, деньги на это найдут.

Журналисты пытались связаться с поставщиком "последней надежды" "Укринтерэнерго", однако ни один из десяти указанных на их сайте номеров не работал.

Родители школьников и воспитанников детских садов возмущены ситуацией с отключением электроэнергии.

"Мы не можем посещать работу, потому что ребенка маленького нужно с кем-то оставить. То есть мы будем вынуждены сидеть дома, ухаживать за детьми. От руководства ОТГ официальной информации мы никакой не получали", – говорит жительница села Гороховка Марина Дзис.

Мать троих учеников Воскресенской школы Яна Грабенко говорит, что во время дистанционного обучения детей приходится оставлять дома самих, а поздно вечером проверять, как прошли занятия.

"Возмущает то, что у нас нет обратной связи, мы просто не знаем, когда пойдут дети в школу и в детский сад. Нас очень волнует, очень возмущает, почему нам никто ничего не говорит. Когда это все закончится?", – хочет знать женщина.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

В школе поселка городского типа Березнеговатое Николаевской области в кабинете, где учатся ученики 1 класса, обвалился потолок. Ни детей, ни работников заведения в помещении не было, поэтому никто не пострадал. Это произошло уже второй раз за последние полгода. Оба инцидента – после ремонта.