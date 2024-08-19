Подготовка к школе: что нужно собрать в рюкзак ученикам в 2024 году. Список
В преддверии учебного года школьникам нужно приобрести канцтовары. Часто списки необходимых принадлежностей присылают учителя перед 1 сентября.
Кроме того, ученикам всех возрастов часто необходимы разные предметы. OBOZ.UA собрал перечень того, что нужно подготовить детям в преддверии школы.
Начальная школа
- тетради в клеточку;
- тетради в косую или линейку;
- обложки для тетрадей;
- обложки для учебников (их лучше приобрести после получения книг);
- ручки (брать больше одной, ведь дети часто их теряют или делятся с другими школьниками);
- простой карандаш;
- точилка с контейнером для стружки;
- резинка;
- линейка на 15 см;
- набор цветных карандашей;
- клей;
- альбом для рисования;
- фломастеры;
- акварельные краски или гуашь с кисточкой;
- цветная бумага и цветной картон;
- пластилин;
- ножницы;
- папка с файлами для портфолио;
- пенал;
Базовая школа
К основному списку канцелярии для начальной школы следует добавить:
- линейку на 25-30 см;
- ручки синие и цветные;
- циркуль, треугольник, транспортир для геометрии.
Кроме того, учителя могут посоветовать купить тетради для лабораторных работ и атласы. Однако какие именно лучше всего узнать у педагогов.
Старшая школа
Для учеников 9-11 классов список канцтоваров не отличается от других. Однако часто детям уже не требуются наборы для рисования.
В то же время, для школьников всех лет могут понадобиться подставки для учебников, книжные закладки, сумки для формы на физкультуру.
Ранее OBOZ.UA писал о трех самых распространенных проблемах, возникающих у школьников в начале учебного года.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!