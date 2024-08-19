Подготовка к школе: что нужно собрать в рюкзак ученикам в 2024 году. Список

В преддверии учебного года школьникам нужно приобрести канцтовары. Часто списки необходимых принадлежностей присылают учителя перед 1 сентября.

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Кроме того, ученикам всех возрастов часто необходимы разные предметы. OBOZ.UA собрал перечень того, что нужно подготовить детям в преддверии школы.

Начальная школа

тетради в клеточку;

тетради в косую или линейку;

обложки для тетрадей;

обложки для учебников (их лучше приобрести после получения книг);

ручки (брать больше одной, ведь дети часто их теряют или делятся с другими школьниками);

простой карандаш;

точилка с контейнером для стружки;

резинка;

линейка на 15 см;

набор цветных карандашей;

клей;

альбом для рисования;

фломастеры;

акварельные краски или гуашь с кисточкой;

цветная бумага и цветной картон;

пластилин;

ножницы;

папка с файлами для портфолио;

пенал;

Базовая школа

К основному списку канцелярии для начальной школы следует добавить:

линейку на 25-30 см;

ручки синие и цветные;

циркуль, треугольник, транспортир для геометрии.

Кроме того, учителя могут посоветовать купить тетради для лабораторных работ и атласы. Однако какие именно лучше всего узнать у педагогов.

Старшая школа

Для учеников 9-11 классов список канцтоваров не отличается от других. Однако часто детям уже не требуются наборы для рисования.

В то же время, для школьников всех лет могут понадобиться подставки для учебников, книжные закладки, сумки для формы на физкультуру.

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