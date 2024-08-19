Подготовка к школе: что нужно собрать в рюкзак ученикам в 2024 году. Список

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Подготовка к школе: что нужно собрать в рюкзак ученикам в 2024 году. Список

В преддверии учебного года школьникам нужно приобрести канцтовары. Часто списки необходимых принадлежностей присылают учителя перед 1 сентября.

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Кроме того, ученикам всех возрастов часто необходимы разные предметы. OBOZ.UA собрал перечень того, что нужно подготовить детям в преддверии школы.

Подготовка к школе: что нужно собрать в рюкзак ученикам в 2024 году. Список

Начальная школа

  • тетради в клеточку;
  • тетради в косую или линейку;
  • обложки для тетрадей;
  • обложки для учебников (их лучше приобрести после получения книг);
  • ручки (брать больше одной, ведь дети часто их теряют или делятся с другими школьниками);
  • простой карандаш;
  • точилка с контейнером для стружки;
  • резинка;
  • линейка на 15 см;
  • набор цветных карандашей;
  • клей;
  • альбом для рисования;
  • фломастеры;
  • акварельные краски или гуашь с кисточкой;
  • цветная бумага и цветной картон;
  • пластилин;
  • ножницы;
  • папка с файлами для портфолио;
  • пенал;

Базовая школа

Подготовка к школе: что нужно собрать в рюкзак ученикам в 2024 году. Список

К основному списку канцелярии для начальной школы следует добавить:

  • линейку на 25-30 см;
  • ручки синие и цветные;
  • циркуль, треугольник, транспортир для геометрии.

Кроме того, учителя могут посоветовать купить тетради для лабораторных работ и атласы. Однако какие именно лучше всего узнать у педагогов.

Подготовка к школе: что нужно собрать в рюкзак ученикам в 2024 году. Список

Старшая школа

Для учеников 9-11 классов список канцтоваров не отличается от других. Однако часто детям уже не требуются наборы для рисования.

В то же время, для школьников всех лет могут понадобиться подставки для учебников, книжные закладки, сумки для формы на физкультуру.

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