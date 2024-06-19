Подростки находятся в зоне риска: МОН совместно с UNICEF окажут психосоциальную поддержку более 30 тыс. учащимся профтехов

Из-за полномасштабной войны в Украине 14 миллионов украинцев нуждаются в психосоциальной поддержке по оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Это и дети, и дети, и взрослые. Проблема защиты ментального здоровья чрезвычайно острая, ведь у украинцев наблюдается повышенная уязвимость к стрессу, депрессии, тревоги, ПТСР и т.д. Поэтому овладение навыками психосоциальной поддержки очень принципиально, в особенности для подростков.

В целях решения этой проблемы Ассоциация инновационного и цифрового образования совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Министерством образования и науки Украины приступили к реализации масштабного проекта по предоставлению психосоциальной поддержки учащимся учреждений профессионального и профессионального высшего образования, поскольку эти подростки находятся в зоне риска. Проект включает семь регионов: Николаевскую, Одесскую, Полтавскую, Сумскую, Львовскую, Закарпатскую и Волынскую области.

"Комплексная программа "Психосоциальная поддержка и психологическая помощь на всех уровнях образования", которую реализует МОН Украины, предусматривает системный подход для всех участников образовательного процесса. Эта программа разработана в рамках Национальной программы ментального здоровья "Ты как?", инициированной Первой леди Украины Еленой Зеленской", – заявил заместитель Министра образования и науки Украины Андрей Витренко.

Кроме учеников, к обучению будут привлечены их родители и опекуны, которые смогут овладеть навыками положительного отцовства. Кроме того, 700 практических психологов, работающих в общинах вышеупомянутых областей, пройдут обучение по усовершенствованию навыков психосоциальной помощи и поддержке психического здоровья.

"В течение года более 30 000 учеников пройдут обучение по программе "Я поддерживаю своих друзей", которая научит подростков, как поддержать друга или подругу, которые находятся в стрессе. Эта программа включает эффективные техники, основанные на принципах первой психологической помощи", – рассказывает Анатолий Игнатович, координатор образовательных проектов ЮНИСЕФ.

"Пока мы завершили пилотный этап проекта, который состоял из подготовки практических психологов и социальных педагогов, получения грифа МОН на программу и обучение контрольной группы учащихся. На следующем этапе начнется непосредственная системная работа с подростками, родителями и учителями", – говорит исполнительный директор Ассоциации инновационного и цифрового образования, координатор Сети Украинских Образовательных Хабов Мария Богуслав.

Вышеупомянутые активности проходят в рамках проекта "Создание цифровых учебных центров (DLC) и предоставления услуг по психосоциальной поддержке для детей и молодежи", который реализует Ассоциация инновационного и цифрового образования совместно с ЮНИСЕФ и Министерством образования и науки Украины при финансовой поддержке Бюро гуманитарной помощи USAID ( BHA) и Глобального партнерства ради образования (GPE).