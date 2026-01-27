Полезные котлеты, которые дети едят с удовольствием: из чего приготовить
Домашние котлеты могут быть не только вкусными, но и полезными для детей. Сочетание свинины с фруктами и овощами делает их мягкими и сочными. Готовятся такие котлеты на пару, без жарки, поэтому сохраняют натуральный вкус и пользу ингредиентов. Маленькие порции быстро готовятся и легко лепятся. Рецепт подходит для повседневного меню и замораживания.
Идея приготовления полезных домашних котлет для детей опубликована на странице фудблогера ketiv в Instagram.
Ингредиенты:
- свинина – 300 г
- яблоко – 80-100 г
- чернослив – 5-7 шт.
- цветная капуста – 50 г
- яйцо – 1 шт.
- по желанию для других вариантов: пастернак, порей, вареная гречка, батат
Способ приготовления:
1. Измельчите мясо дважды, чтобы фарш стал нежным и однородным.
2. Добавьте натертое яблоко, измельченный чернослив и мелко измельченную цветную капусту.
3. Перемешайте с яйцом до однородной массы.
4. Сформируйте небольшие котлетки 3-4 см в диаметре. Это обеспечит быстрое и равномерное приготовление.
5. Готовьте на пару 15–20 минут. Котлеты получаются сочными, нежными и сохраняют натуральный вкус.
6. При желании котлеты можно замораживать сырыми: разложите на доске, заморозьте, затем переложите в контейнер или зип-пакет. Готовьте прямо из морозилки, добавляя 3-4 минуты к времени.
