Полезные котлеты, которые дети едят с удовольствием: из чего приготовить

Домашние котлеты могут быть не только вкусными, но и полезными для детей. Сочетание свинины с фруктами и овощами делает их мягкими и сочными. Готовятся такие котлеты на пару, без жарки, поэтому сохраняют натуральный вкус и пользу ингредиентов. Маленькие порции быстро готовятся и легко лепятся. Рецепт подходит для повседневного меню и замораживания.

Идея приготовления полезных домашних котлет для детей опубликована на странице фудблогера ketiv в Instagram.

Ингредиенты:

свинина – 300 г

яблоко – 80-100 г

чернослив – 5-7 шт.

цветная капуста – 50 г

яйцо – 1 шт.

по желанию для других вариантов: пастернак, порей, вареная гречка, батат

Способ приготовления:

1. Измельчите мясо дважды, чтобы фарш стал нежным и однородным.

2. Добавьте натертое яблоко, измельченный чернослив и мелко измельченную цветную капусту.

3. Перемешайте с яйцом до однородной массы.

4. Сформируйте небольшие котлетки 3-4 см в диаметре. Это обеспечит быстрое и равномерное приготовление.

5. Готовьте на пару 15–20 минут. Котлеты получаются сочными, нежными и сохраняют натуральный вкус.

6. При желании котлеты можно замораживать сырыми: разложите на доске, заморозьте, затем переложите в контейнер или зип-пакет. Готовьте прямо из морозилки, добавляя 3-4 минуты к времени.

