Полтаву третий день терроризируют "заминированиями": теперь под удар попали школы

В Полтаве неизвестный заявил, что якобы заминировал все школы города. Сообщение поступило в СБУ.

Сейчас правоохранители проверяют заведения и их прилегающие территории. Часть детей уже вернулась за парты.

Уведомление о взрывчатке во всех полтавских школах поступило утром в понедельник, 24 января. Оно поступило на электронную почту СБУ, рассказала "Суспільному" пресс-секретарь управления СБУ в Полтавской области Инна Усова.

По словам Усовой, в письме речь шла о заминировании отдельных объектов в Полтаве. Для проверки эту информацию передали полиции.

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Как сообщил Telegram-канал "Труха Полтава", в угрожающем сообщении отмечалось, что взрывчатка заложена во всех школах.

Правоохранители ищут взрывчатку в заведениях и на их близлежащих территориях. Учеников и сотрудников эвакуировали. Часть заведений уже проверили, ученики вернулись за парты. В некоторых школах решили отправить детей домой.

Сегодня – третий день подряд, когда город страдает от фейковых сообщений о заминировании:

22 января аноним сообщил о взрывчатке в ТРЦ, детсадах и больницах Полтавы и Житомира. Он потребовал 9 млн грн выкупа.

23 января правоохранители получили такое же угрожающее сообщение, однако неизвестный требовал он уже 5 млн. грн.

Украину накрыла волна ложных сообщений о минировании. "Проходят" школы, ТРЦ, вокзалы, аэропорты. Как сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, только за новогодние праздники в полицию поступило более 130 таких угроз. Девять "минеров" задержали.

"Нарушители имели разные мотивы совершения преступления. Некоторые люди находились в состоянии алкогольного опьянения. В то же время часть сообщений мы получили из временно неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей", – отметил Игорь Клименко.

И напомнил, что согласно ст. 259 Уголовного кодекса, фиктивное уведомление о заминировании:

наказывается лишением свободы на срок от 2 до 6 лет.

если оно повлекло тяжкие последствия или совершено повторно – наказывается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.

Кроме того, президент Владимир Зеленский 25 марта 2021 подписал закон "О внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины об усилении ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан " № 1292-ІХ.

Она предусматривает, что карается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет даже первое сообщение о якобы минировании:

критически важных объектов инфраструктуры

или зданий и сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти,

или учреждений здравоохранения,

или учебных заведений.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

Правоохранители получили сообщение о якобы заминировании всех школ Кривого Рога в Днепропетровской области. Письмо поступило в 8:12 понедельника, 24 января. "Минер" представился "секретным агентом России", в случае отсутствия реакции он пригрозил смертями тысяч детей . Учеников и сотрудников школ эвакуировали, заведения перешли на дистанционный формат обучения.

В Смеле Черкасской области ученик 9 класса анонимно сообщил о якобы заминировании двух школ. Подросток надеялся, что угрозы заставят заведения перейти на дистанционное обучение.