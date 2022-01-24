Полтаву третий день терроризируют "заминированиями": теперь под удар попали школы
В Полтаве неизвестный заявил, что якобы заминировал все школы города. Сообщение поступило в СБУ.
Сейчас правоохранители проверяют заведения и их прилегающие территории. Часть детей уже вернулась за парты.
Уведомление о взрывчатке во всех полтавских школах поступило утром в понедельник, 24 января. Оно поступило на электронную почту СБУ, рассказала "Суспільному" пресс-секретарь управления СБУ в Полтавской области Инна Усова.
По словам Усовой, в письме речь шла о заминировании отдельных объектов в Полтаве. Для проверки эту информацию передали полиции.
Как сообщил Telegram-канал "Труха Полтава", в угрожающем сообщении отмечалось, что взрывчатка заложена во всех школах.
Правоохранители ищут взрывчатку в заведениях и на их близлежащих территориях. Учеников и сотрудников эвакуировали. Часть заведений уже проверили, ученики вернулись за парты. В некоторых школах решили отправить детей домой.
Сегодня – третий день подряд, когда город страдает от фейковых сообщений о заминировании:
22 января аноним сообщил о взрывчатке в ТРЦ, детсадах и больницах Полтавы и Житомира. Он потребовал 9 млн грн выкупа.
23 января правоохранители получили такое же угрожающее сообщение, однако неизвестный требовал он уже 5 млн. грн.
Украину накрыла волна ложных сообщений о минировании. "Проходят" школы, ТРЦ, вокзалы, аэропорты. Как сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, только за новогодние праздники в полицию поступило более 130 таких угроз. Девять "минеров" задержали.
"Нарушители имели разные мотивы совершения преступления. Некоторые люди находились в состоянии алкогольного опьянения. В то же время часть сообщений мы получили из временно неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей", – отметил Игорь Клименко.
И напомнил, что согласно ст. 259 Уголовного кодекса, фиктивное уведомление о заминировании:
наказывается лишением свободы на срок от 2 до 6 лет.
если оно повлекло тяжкие последствия или совершено повторно – наказывается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.
Кроме того, президент Владимир Зеленский 25 марта 2021 подписал закон "О внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины об усилении ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан " № 1292-ІХ.
Она предусматривает, что карается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет даже первое сообщение о якобы минировании:
критически важных объектов инфраструктуры
или зданий и сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти,
или учреждений здравоохранения,
или учебных заведений.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Правоохранители получили сообщение о якобы заминировании всех школ Кривого Рога в Днепропетровской области. Письмо поступило в 8:12 понедельника, 24 января. "Минер" представился "секретным агентом России", в случае отсутствия реакции он пригрозил смертями тысяч детей. Учеников и сотрудников школ эвакуировали, заведения перешли на дистанционный формат обучения.
В Смеле Черкасской области ученик 9 класса анонимно сообщил о якобы заминировании двух школ. Подросток надеялся, что угрозы заставят заведения перейти на дистанционное обучение.
В Черкассах департамент образования и гуманитарной политики горсовета рекомендовал администрациям школ ввести дистанционное обучение. Все из-за частых сообщений о "заминировании".