Пошла в модели, чтобы оплатить учебу на юриста: образование Моники Беллуччи

Моника Беллуччи – известная итальянская модель и актриса, которую не раз называли самой красивой женщиной в мире. Казалось, судьба Моники определена ее потрясающей внешностью. Но в юности будущая звезда планировала делать карьеру в совсем иной профессии.

OBOZREVATEL запускает рубрику "Образование знаменитых" . Мы расскажем о том, какую роль сыграла учеба в жизни людей, которые достигли выдающегося успеха в кино, науке, бизнесе и других областях. Наша первая героиня – Моника Беллуччи, которая планировала стать юристом, а покорила мир своей красотой и актерским талантом.

Будущая знаменитость родилась в живописном городе Читта-ди-Кастелло, что в 180 км от Рима. Росла – в поселке Сельчи-Лама, недалеко от города. Мама Моники Беллуччи – художница-любительница Брунелла Бриганти. Отец – Паскуале Беллуччи, работал в транспортной компании.

Видео дня

Семья Моники жила скромно. Девочка с детства хотела стать юристом, и в школе прилежно училась. Считала ли она профессию билетом в обеспеченную жизнь, ей нравилась профессия или все вместе –звезда не рассказывала.

Но жизнь подталкивала девушку к другой карьере, еще когда она была подростком. В интервью Daily Mail отец Моники Паскуале Беллуччи уверял – в детстве она не была красивой. Но к 12 годам внешность девочки стала исключительной. Настолько, что в ресторанах официанты хотели бесплатно кормить, а учителя рисовали портреты.

По словам отца, сначала такое внимание пугало Монику. Вместо того, чтобы гулять со сверстниками после школы, она быстро возвращалась домой окольными путями – на девочку постояно глазели. Но Паскуале сказал дочери: ей нужно привыкнуть к этому, она должна стать сильной. И Моника стала.

Уже в 13 лет школьница начала подрабатывать моделью. Но деньги все же копила на учебу в университете, и делать карьеру в модельном бизнесе не планировала.

Пьеро Монтануччи – местный парикхмахер и фотограф-любитель, тот самый, который сделал первые фото Моники. Как-то Пьеро рассказал: "Она не хотела прославиться – она ​​всегда говорила, что хочет учиться, а "там посмотрим".

Окончив среднюю школу в Читта-ди-Кастелло, Моника все-таки поступила в Университет Перуджа на факультет права.

Чтобы оплачивать учебу, сначала Моника устроилась официанткой – пока друг не посоветовал попробовать себя в модельном бизнесе.

"Я пошла в модельное агентство (Elite Model Management в Милане – Ред.) и сказала, что хочу быть моделью. Я работала, работала, очень много работала, пока училась", – вспоминала Моника в интервью New York Post.

Хотя, как рассказывал Паскуале Беллуччи, мужчины не раз предлагали Монике миллионы лир и новую жизнь за границей. Но девушку такие предложения не интересовали.

Карьера девушки шла в гору, совмещать съемки и учебу становилось все сложнее. Скоро Моника сделала свой выбор – и он был не в пользу учебы. В 1998 году Беллуччи переехала в Милан, чтобы полностью посвятить себя работе. В университет она больше не вернулась, зато стала осваивать еще одну профессию – актерскую. Впервые она снялась в кино в 1990 году. А вместе с ролями к Монике Беллуччи пришла всемирная известность.

Как-то Беллуччи в интервью отметила, что знает – красота вызывает определенное любопытство. И процитировала Оскара Уайльда, сказавшего: красота длится всего пять минут, если у вас нет ничего другого, чтобы поддерживать это любопытство.

"Не думаю, что сделала бы такую карьеру, будь я просто красивой. Режиссеры зовут вас не из-за красоты, а благодаря таланту", – сказала звезда.

На вопрос, была ли красота когда-либо препятствием для нее, ответила утвердительно.

"Поскольку я привлекательна, все думают, что я глупа. Но это похоже на маску, и вам нужно разбить маску, чтобы показать, что за ней скрывается что-то еще", – пояснила она.

Моника Беллуччи, между прочим, говорит на пяти языках:

итальянском;

английском;

французском;

персидском;

испанском.

А еще немного владеет португальским.

Университет Перуджа (Università degli Studi di Perugia) – один из крупнейших и старейших университетов Италии. Находится в городе Перуджа. Учебное заведение было основана в начале 14 века, но фактически учебное заведение, где преподавали медицину и право, существовал уже с начала 1200-х гг.

В университете уже давно изучают не только медицину и право, но и инженерное дело, экономику, политологию, педагогику, литературу, философию и так далее. Также есть центр исследований инновационных наноматериалов для применения в химии, физике и биомедицине, центр инновационных научных технологий в археологии, истории и искусстве и Центр изучения пива.

Большая часть из 28 тыс. студентов учатся в Перудже. Но спецкурсы читают в Ассизи, Читта-ди-Кастелло (родном городе Моники Беллуччи), Фолиньо, Нарни, Орвието, Сполето.

Рассуждения на тему того, каким бы Моника была юристом, конечно, из области "если бы да кабы". Но трудно сомневаться, что у умной и трудолюбивой девушки были все шансы на успешную карьеру и в этой сфере. Просто в какой-то момент она сделала ставку на свою невероятную красоту. И благодаря этому мы все знаем потрясающую модель и актрису Монику Беллуччи. Не хватало ли когда-либо Монике диплома и жалела ли о свем выборе – она не говорила. А, может, ее не спрашивали.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :