Поступление-2024: какие специальности выбирали абитуриенты самого популярного университета в Украине

В 2024 году Львовский национальный университет им. Ивана Франко стал самым популярным учебным заведением по количеству поданных заявлений на бакалавриат – 32 тысячи от почти 18 тысяч поступающих. Всего в вуз зачислено более 5300 соискателей образования, из которых 1700 – смогут учиться на бюджете.

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Такая информация обнародована на официальном сайте ЛНУ. Больше заявлений подали на экономический факультет – 6536, иностранных языков – 4177, международных отношений – 3026, философия – 2766, а также электроники и компьютерных технологий – 2701.

Самыми популярными специальностями стали:

Филология – 5937 заявлений;

Право – 2409;

Психология – 2242;

Менеджмент – 1782 г.;

Экономика – 1775.

Около 72% нынешних абитуриентов – женщины. Мужчин в 2024 году меньше – около 28%.

Больше всего желающих учиться в ЛНУ – из Львовской области – 16 487 заявлений. В то же время немало абитуриентов также из других регионов:

Ивано-Франковской – 1923;

Волынской – 1583;

Ровенской – 1570;

Хмельницкой – 1490;

Тернопольской – 1261;

Закарпатской – 1175;

Киевской – 1119;

Днепропетровской – 1110 заявлений.

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