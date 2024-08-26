Поступление-2024: какие специальности выбирали абитуриенты самого популярного университета в Украине
В 2024 году Львовский национальный университет им. Ивана Франко стал самым популярным учебным заведением по количеству поданных заявлений на бакалавриат – 32 тысячи от почти 18 тысяч поступающих. Всего в вуз зачислено более 5300 соискателей образования, из которых 1700 – смогут учиться на бюджете.
Такая информация обнародована на официальном сайте ЛНУ. Больше заявлений подали на экономический факультет – 6536, иностранных языков – 4177, международных отношений – 3026, философия – 2766, а также электроники и компьютерных технологий – 2701.
Самыми популярными специальностями стали:
- Филология – 5937 заявлений;
- Право – 2409;
- Психология – 2242;
- Менеджмент – 1782 г.;
- Экономика – 1775.
Около 72% нынешних абитуриентов – женщины. Мужчин в 2024 году меньше – около 28%.
Больше всего желающих учиться в ЛНУ – из Львовской области – 16 487 заявлений. В то же время немало абитуриентов также из других регионов:
- Ивано-Франковской – 1923;
- Волынской – 1583;
- Ровенской – 1570;
- Хмельницкой – 1490;
- Тернопольской – 1261;
- Закарпатской – 1175;
- Киевской – 1119;
- Днепропетровской – 1110 заявлений.
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