Поступление-2024. МОН назвало впечатляющее количество студентов, которые будут учиться фиктивно

Около 200 тысяч студентов, поступающих в заведения высшего образования, будут учиться фиктивно. На этом отмечает министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

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По словам чиновника, в МОН пришли к таким выводам после проведения проверок. Образовательное ведомство подчеркнуло, что в учебных заведениях существенно увеличилось количество мужчин по сравнению с довоенным периодом, передает УНН.

"Мы фокусируем свое внимание на таком критически неприемлемом явлении, как фиктивное обучение в заведениях высшего образования. Я должен сказать, что сегодня, проведя выборочные проверки Государственной службы качества образования в ряде учебных заведений разных форм собственности, уровней и регионов – от Киевских до региональных, от частных к государственным и коммунальным, малым и большим, мы выявили определенную гипотезу", – сказал глава МОН.

"По этой гипотезе мы можем оценивать, что по количеству мужчин 25+ и количеству такой же категории довоенного периода, рост позволяет нам выдвинуть гипотезу, что около 200 000 мужчин поступает в высшие образования на разные уровни: бакалавриат, магистратуру, даже профессиональное высшее образование, хотя фокус был на бакалавриат, магистратуру и дальше на аспирантуру", – добавил он.

Чиновник подчеркнул, что МОН будет внимательно проверять и обращать внимание на это явление. После того, как специалисты получат общие показатели из базы данных, обнаруженные аномалии снова проанализируют.

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