Поступление в университет в США: топ-5 ошибок, которые допускают украинцы

Университеты США – завсегдатаи верхних строчек всевозможных глобальных рейтингов вузов. И немало украинцев мечтают стать американскими студентами.

Поступить действительно сложно. Но часто украинские абитуриенты допускают ошибки, которые еще больше усложняют задачу. А если их не делать, шансы получить студенческий билет одного из университетов США значительно возрастут. О 5 таких наиболее распространенных ошибках пишет Forbes.ua.

Украинские абитуриенты часто хотят поступить именно в наиболее известные американские университеты – Стэнфорд, Гарвард, Принстон, Йель, MIT (Массачусетский технологический университет). Потому не ищут альтернатив, а зря.

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В США около 4 тысяч вузов. И многие — университеты с высоким рейтингом, сильным профессорским составом и огромным количеством возможностей для реализации. Они тоже известны, только большей частью в США. Из их числа:

Есть еще гуманитарные колледжи (small liberal arts colleges). Они ориентированы на то, чтобы дать студентам качественное общее образование. Они подходят тем, кто заинтересован поступить в аспирантуру и кому важен личный контакт с преподавателями: в гуманитарных колледжах студентам уделяют больше внимания. Среди таких вузов – частный Pomona College в Калифорнии, Haverford College в Пенсильвании и Williams College в Массачусетсе.

Совет: хорошо изучите американский образовательный ландшафт и выберите самый подходящий именно вам как человеку и отвечающий вашим карьерным планам.

Многие думают (и очень ошибаются), что начинать готовиться к поступлению можно за два-три месяца. Все документы в идеале должны быть готовы за 8-10 месяцев до начала учебного года (заявка, основное мотивационное письмо и произведение, оценки школы, результаты тестов SAT, TOEFL и рекомендательные письма). А к самим тестам лучше готовиться 2-3 года.

"Чтобы использовать весь потенциал при поступлении, начинать готовиться нужно в 8-9 классах. Так вы поймете, на чем следует сконцентрироваться и сможете составить четкий план подготовки", – советует студент Вустерского политехнического института (Массачусетс) Артем Юрковский.

Совет: если вы решили поступать в США, начинайте готовиться как можно раньше. Лучше всего – за 2-3 года.

Еще одно распространенное заблуждение – полагать, что хорошие оценки в 11 классе являются залогом успеха. На самом деле, все сложнее. Во-первых, школьные оценки при поступлении оцениваются в динамике: в университете будут смотреть на успеваемость за последние три-четыре года.

Во-вторых, крутые академические достижения, конечно, хорошо – но не ими едиными. Очень важно мотивационное письмо и индивидуальные произведения. Чтобы написать хорошее произведение, красивой формы недостаточно – требуется и незаурядное содержание. У абитуриента должна быть активная жизненная позиция: опыт участия в предпринимательских проектах, волонтерства, интересные хобби. Все, что может выделить его среди тысяч других соискателей студенческого билета.

Совет: заниматься хобби, развивать свои способности и таланты, участвовать в социальных проектах. За это, как и за учебу, лучше браться за несколько лет до окончания школы. Еще лучше – в 13-14 лет.

Если абитуриент не может себя похвалить и показать – это может помешать поступлению в американский вуз. Часто украинцы на вопрос "Почему NYU (или любой другой вуз)?" отвечают описанием преимуществ самого университета.

Но цель вопроса – в другом. Потенциального студента спрашивают, почему он нужен определенному университету, а не наоборот. Нужно поговорить о том, как вы прекрасны и почему вам следует отдать должное.

Совет: научитесь хвалить себя, чтобы в вузе решили, что хотят видеть среди своих студентов именно вас.

Главной ошибкой обычно является поиск волшебного рецепта, который поможет без проблем поступить в американский вуз. Часто грешат этим родители будущих студентов – они хотят получить набор пунктов, напротив которых можно будет одну за другой ставить галочки. Однако это не гарантирует успеха.

Вузы ищут в будущем студенте прежде всего глубину, хотят принять в свои ряды интересную личность. Именно поэтому подходить к поступлению следует не формально, а креативно, ведь главная задача – выделить себя из толпы.

Совет: не ищите инструкций по поступлению, помогайте ребенку стать абитуриентом, который заинтересует вуз.

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