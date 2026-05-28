Поверните всего одну спичку: хитрая головоломка

Это нестандартная геометрически-математическая головоломка со спичками, которая заставляет включить нестандартное мышление на полную мощность. Чтобы решить эту хитроумную задачу и узнать секрет правильного уравнения, смотрите изображение ниже.

Видео дня

В начальном виде головоломка предлагает исправить очевидную ошибку. Из спичек выложено неправильное математическое выражение III = I.

Слева расположены три вертикальных элемента, символизирующие римскую цифру три (или три единицы). Посередине лежат две горизонтальные спички, которые выполняют роль знака равенства, а справа стоит одна вертикальная спичка. Очевидно, что три не равно одному, поэтому задача состоит в том, чтобы перевернуть только одну спичку и сделать математическое утверждение истинным.

Главное условие – саму спичку нельзя переносить на другое место или менять ее общую позицию в строке.

Ответ на головоломку

Большинство людей пытаются передвигать элементы, чтобы создать другие цифры, например, превратить тройку в двойку или знак минус. Однако решение оказалось гораздо проще и одновременно хитрее.

Для победы нужно взять среднюю спичку из левой тройки и просто повернуть ее по диагонали (наклонить). Благодаря этому простому движению вертикальная тройка трансформируется в математический знак деления или косую черту (знак дроби).

После этой манипуляции левая часть уравнения превращается в операцию деления: один разделить на один. Поскольку результат этого действия равен единице, финальное выражение становится абсолютно правильным: I / I = I.

OBOZ.UA предлагает также головоломку со спичками, которая стимулирует пространственное мышление.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.