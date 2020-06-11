Повесть временных лет: история написания и главные события из произведения

Повесть временных лет – это летопись, созданная в Киеве в начале XII века. Это первая в Киевской Руси историческая и литературная достопримечательность. В первоначальном виде летопись до нас не дошла, но была переписан в начале ХV века и сохранилась в нескольких копиях.

В Древнем рукописном произведении Нестор Летописец рассказывает о:

крещении княгини Ольги;

истории православия на Руси в важнейших моментах его становления;

историю восточных славян и княжеской власти;

возникновения славянской письменности.

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История написания "Повести временных лет"

До сих пор не известно, когда на Руси началось летописание. Однако среди ученых популярная гипотеза академика А. Шахматова, согласно которому в 1034-1044 гг. было составлено древнейшее Киевское летописное сведение. В нем содержалась информация о становлении Руси и ее крещении. Около 1073 года в Киево-Печерском монастыре было завершено Первое Киево-Печерское сведение. И уже позже, в 1093-1095 гг., на основе этого сведения было заключено еще одно, которое в свою очередь стало основой для произведения Нестора.

Существует легенда, что Нестора отправили послушником разбирать и упорядочивать рукописи. Он увидел хаос в хронологии событий и решил все упорядочить и дописать свои сведения, очевидцем которых был.

Существовали две редакции "Повести временных лет". Вторую создал игумен Выдубицкого монастыря Сильвестр по заказу Владимира Мономаха в 1116 году. Третью написал неизвестный книжник по заказу сына Владимира Мстислава Мономаха. Удачной принято считать именно редакцию Нестора Летописца.

Оригинал "Повести временных лет" до нашего времени не сохранился, однако известны поздние списки XIV-XV века – это переписаны варианты из других источников. Древнейшими считают Лаврентьевский (1377) и Ипатьевский (XV в.) списки. Первый получил свое название от имени переписчика – монаха Лаврентия, а другой был найден в Ипатьевском монастыре.

По образцам "Повести временных лет" сложились Киевский (о событиях XII в.) и Галицко-Волынский летописи (о событиях XIII в.). В совокупности три летописи называют "Летописью русской", где рассказывается о событиях времен Киевской Руси.

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Автор "Повести временных лет"

Летопись создавалась на протяжении многих лет различными творцами, но в начале XII века завершил, упорядочил и дал название произведения монах Киево-Печервського монастыря – Нестор, который также является автором Жития св. Феодосия и "Чтения о Борисе и Глебе". В позднем Хлебниковском списке XVI века упоминается о Несторе-летописце: "Повести врѣменных лѣт Нестера черноризца Феодосьева манастиря Печерьскаго […]".

Что касается биографии автора летописи, то родился Нестор-летописец в 1056 году в Киеве. В 17 лет он пришел в Киево-Печерскую лавру послушником. Принял его основатель монастыря преподобный Феодосий. Вскоре юноша превзошел величайших старцев и сделал книжное дело содержанием всей своей жизни. Во время пострига в монахи Нестор был удостоен сана иеродиакона.

Преподобный Нестор принадлежал к самым образованным людям Киевской Руси конца XI-начала XII века. Он имел исключительные способности к истории, литературе и в совершенстве владел греческим языком.

Преподобный Нестор Летописец Заря Полтавщины

"Повесть временных лет" о христианстве

В "Повести временных лет" перед историей о принятии христианства в 988 году князем Владимиром рассказывается о "выборе веры". Больше всего акцентируется внимание именно на византийском христианстве, а об исламе, иудаизме и других верах упоминается редко. Впоследствии Владимир разослал посланцев в разные страны, чтобы окончательно убедиться в верности выбора.

Или это щедрые дары Византии убедили князя, или то, что его бабушка Ольга была христианкой, но было решено, что Русь нужно крестить. После того, как Владимир захватил греческий город Корсунь, он отправил послов в Византию с просьбой жениться на сестре императора Василия II. Иначе – пообещал взять в осаду город и пытать жаждой и голодом.

Цари византийские были растеряны. Они говорили, что не отдадут христианскую сестру за язычника, и предложили Владимиру креститься. Тогда князь ответил: "Я крещусь, ведь и до этого мне вера ваша нравилась, и мужи мои, посетив вас, остались в восторге".

Крестился Владимир в церкви святой Софии, стоявшей в центре города Корсунь. Впоследствии князь прибыл в Киев, велел сбросить всех языческих идолов, порубить и сжечь. Владимир действовал решительно: он созвал всех жителей Киева в Днепр, а того, кто не пришел, считал своим противником.

"На другой день вышел Владимир с попами на Днепр, и сошлось людей без счета, и влезли они в воду и стояли – те к шее, а вторые – к груди. Дети же (не отходили) от берега, а другие младенцев держали. Взрослые же бродили, а попы, стоя, молитвы творили".

После этого Владимир начал строить церкви и храмы по всей Руси и крестить людей по всем городам и селам. Первой каменной церковью Киевской Руси считают Десятинную, которую разрушили монголы в 1240 году.

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Крещение Киевской Руси pogliad.ua

Главные события из произведения

1. Основание Киева

В "Повести временных лет" рассказывается о племени полян, которое было самым умным среди других племен. И были три брата-поляны Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбидь.

"Сидел Кий на горе, где теперь Боричев спуск. Щек сидел на горе, которая называется ныне Щекавицей. Хорив – на третьей горе, от него она прозвалась Хоревицей. И построили они город во имя старшего брата и назвали его Киев. Был круг города лес большой, и ловился там всякий зверь".

2. Княжение Олега Вещего

Олег Вещий впервые упоминается в летописи в связи со смертью Рюрика: "Умер Рюрик. Княжение свое он передал Олегу, что был с его рода, отдав ему на руки сына своего Игоря, ибо был очень мал".

Далее Нестор рассказывает о том, как Олег обманом убил Аскольда и Дира и завоевал Киев. В 883-885 гг. он присоединил к Киеву древлян, северян, радимичей и другие племена.

В 907 году пошел Олег на Константинополь. Тогда он впервые поставил корабли на колеса, с попутным ветром поставили паруса и пошли со стороны моря в город. Далее подается первый текст торгового договора Киевской Руси с греками.

Согласно "Повести временных лет", в 912 году Олег заключил вторую торговое соглашения с греками и умер от собственного коня. А подробнее узнать о легенде о смерти князя Олега вы сможете благодаря учебнику по истории Украины 7 класс В.С. Власова.

3. Месть княгини Ольги древлянам

Мужчину княгини Ольги – князя Игоря Рюриковича – убили древляне из-за непомерного сбора дани. После этого древляне захотели отдать Ольгу замуж за князя Мала и послали 20 мужей в Киев. Когда пристали древляне к берегу под Боричевым спуском, тогда Ольга сказала, что им сделают большую честь, понесут в лодках на гору, а сама велела выкопать большую и глубокую яму во дворе. Понесли их в лодке и принесли во двор к Ольге. Тогда княгиня велела засыпать их живыми.

Второй раз древляне послали своих мужей. Ольга велела приготовить им омовение, говоря так: "Помывшись, придите ко мне". Они начали мыться, как за ними закрыли печь. И в том огне сгорели все.

После Ольга еще дважды отомстила древлянам на их земле. Первый раз – угостила древлян, а когда те напились, велела их убить. Второй раз – в 946 году она собрала войско, пошла на древлян войной, победила и взяла в осаду Искоростень. Все лето они держали город, и Ольга предложила, чтобы от каждого двора дали по три голубя и по три воробья. Древляне с радостью согласились. Тогда Ольга велела воинам к каждому голубю и воробью привязать трут. Когда стемнело, отпустили они птиц, и те улетели в свои гнезда. Тогда все дворы были сожжены.

Месть княгини Ольги russian7.ru

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