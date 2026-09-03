Очень сложным является начало этого учебного года из-за ситуации безопасности, которая существенно ухудшилась именно накануне 1 сентября. Проблем добавляет (и то очень!) государственная инициатива по питанию 100% учеников.

Хотя о бесплатном питании объявили раньше времени, школы объективно не готовы к его полноценному обеспечению. Не готовы, потому что не все кухни достаточно обустроены, обеденные залы не рассчитаны на такое количество учеников, а заказчики, поставщики и повара впервые сталкиваются с такими объемами работы.

Добавьте к этому, что это начало учебного года, когда все процессы запускаются, а дети еще не организованы.

Это все – на фоне бешеной интенсивности воздушных тревог и реальных обстрелов, разрушающих и без того натянутые алгоритмы и графики. И вы поймете (или нет), насколько сложно при таких условиях организовать питание в школе.

Потому не спешите бежать в школу и фотографировать эти обеды!

Не спешите ловить хайп на слезах и поте тех, кто круглосуточно бодрствует, чтобы выполнить волю государства и вкусно накормить детей!

Дайте возможность настроить процесс, а затем смотрите, контролируйте и фотографируйте!

Каждый процесс нужно настроить, а потом уже требовать результата.