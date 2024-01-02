Позже, чем планировалось: когда заработает метросад в Харькове и на каких станциях

Метросад в Харькове заработает позже, чем планировалось. Свои двери учебное заведение для дошкольников должно было открыть 6 января, однако дату перенесли на 15-е.

Об этом сообщил городской глава города Игорь Терехов в эфире телемарафона. Он подчеркнул, что в детский сад в подземке записалось более 600 детей.

"Многие родители хотят, чтобы их дети нормально подготовились к школе. Поэтому мы и открываем метросад. И я надеюсь, что благодаря этому дошкольники смогут хорошо подготовиться к следующему учебному году", – сказал Терехов.

Напомним, метросад будет работать на 5 станциях: м. "Университет", "Победа", "Академика Павлова", "Метростроителей" и "Тракторный завод". Проводить занятия планируют по субботам, когда будет выходной у школьников.

Дети будут посещать заведение только два часа – с 10 до 12 и с 14 до 16, во время которых будут проводить самые необходимые занятия. Групп будет 32 с 15-ю дошкольниками в каждой.

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