Зарядка, обращение на ''вы'' и звонок для учителя. Какие правила должны соблюдать ученики в школах Украины

Дети всех возрастов во время пребывания в школе должны соблюдать определенные правила поведения. Такие требования устанавливаются для того, чтобы в учебном заведении была безопасная среда, где все участники процесса уважают друг друга.

Требования, указанные в Инструкции для учеников по правилам поведения в школе, касаются школьников всех классов. Согласно документу, дети должны вести себя честно и достойно, соблюдать нормы морали и этики в отношениях между другими и со старшими людьми.

При нахождении в учебном заведении школьники должны с уважением относиться к учителям и обращаться к ним и к другим работникам на "Вы" и по имени и отчеству. Приходить в школу нужно не позднее чем за 15 минут до начала обучения, в опрятном виде. Верхняя одежда должна быть оставлена в гардеробе. Перед началом урока дети должны подготовить все необходимое – учебники, тетради, канцелярские принадлежности.

Видео дня

В Инструкции также указано, что ученики должны делать утреннюю зарядку.

По требованию учителя школьник обязан давать дневник и ежедневно вести в нем запись домашних заданий.

В правилах указано, что дети должны бережно относиться к школьному имуществу и соблюдать чистоту и порядок. В случае повреждения каких-либо предметов родители обязаны возместить это в полном объеме.

Проявлять уважение нужно и к вещам других участников образовательного процесса. В частности, в случае присвоения чужого, администрацией школы могут примениться дисциплинарные меры с привлечением правоохранительных органов. Если кто-то из детей нашел чужие вещи, то их следует отдать дежурному или учителю.

Школьники должны соблюдать и правила безопасности, в частности быть осторожными при переходе между этажами и не перегибаться через перила.

При отсутствии на уроках ученик должен принести справку классному руководителю, в которой будет указана причина пропуска занятий.

Дети должны здороваться с учителем, вставая из-за парт. Также это относится и к другим взрослым, которые заходят в класс во время обучения.

Каждый педагог закрепляет свои правила при проведении урока. Если ученик хочет что-то спросить, попросить или сказать, он должен поднять руку и после разрешения учителя говорить.

В Инструкции отмечено, что школьник имеет право отстаивать свои взгляды и убеждения при обсуждении различных спорных и неоднозначных вопросов в корректной форме.

О завершении урока сообщает учитель, звонок раздается для педагога. Только после его разрешения можно покинуть рабочие места или класс.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что мать восьмерых детей наказали за плохое поведение сына в школе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!