Правильно будет 'дорожній' или 'дорожний'? Ответ постоянно путают

Украинский язык богат на слова, которые звучат подобно, но только одна форма является нормативной. Поэтому часто возникают сомнения: как правильно – "дорожній" или "дорожний"?

На первый взгляд, оба варианта выглядят возможными, однако современные языковые нормы дают четкий ответ. Детали рассказала языковед Ольга Багний.

В правописании и словарях фиксируется именно форма "дорожній" как правильная и нормативная:

дорожній рух;

дорожня карта;

дорожнє полотно;

дорожні знаки.

Прилагательное "дорожній" образовано от существительного "дорога" с помощью суффикса -н-, со вставным -ж-. Именно эта форма считается единственно правильной в официальном и литературном употреблении.

Форма "дорожний" воспринимается как устаревшая или разговорная. Ее можно встретить в старых текстах, в диалектном употреблении или в разговорной речи. Однако в официальных документах, медиа и учебных материалах правильным будет исключительно "дорожный".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, откуда возник украинский фразеологизм "точить балясы" и когда его следует употреблять.

А фразеологизм "мало кваса выпил" обычно используется в разговорной речи, чтобы подчеркнуть, что кто-то недостаточно поработал. Какие есть синонимы и антонимы у фразеологизма – читайте в материале.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.