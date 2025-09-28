Правильно будет "дорожній" или "дорожний"? Ответ постоянно путают

Алина Милсент
Моя Школа
273
Украинский язык богат на слова, которые звучат подобно, но только одна форма является нормативной. Поэтому часто возникают сомнения: как правильно – "дорожній" или "дорожний"?

На первый взгляд, оба варианта выглядят возможными, однако современные языковые нормы дают четкий ответ. Детали рассказала языковед Ольга Багний.

В правописании и словарях фиксируется именно форма "дорожній" как правильная и нормативная:

  • дорожній рух;
  • дорожня карта;
  • дорожнє полотно;
  • дорожні знаки.

Прилагательное "дорожній" образовано от существительного "дорога" с помощью суффикса -н-, со вставным -ж-. Именно эта форма считается единственно правильной в официальном и литературном употреблении.

Форма "дорожний" воспринимается как устаревшая или разговорная. Ее можно встретить в старых текстах, в диалектном употреблении или в разговорной речи. Однако в официальных документах, медиа и учебных материалах правильным будет исключительно "дорожный".

