Пренебрежение здоровьем и достоинством детей и учителей: образовательный омбудсмен отреагировала на уличный туалет в школе на Закарпатье

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик отреагировала на уличный туалет, расположенный в Становской школе на Закарпатье, где учится 213 учеников. Она отметила, что это унижает школьников и работников учебного заведения, где не обеспечиваются надлежащие условия.

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Лещик в сообщении в Facebook подчеркнула, что уличные туалеты недопустимы для здоровья и безопасности детей и учителей, ведь это нарушает их право на конфиденциальность. Кроме того, согласно Санитарному регламенту туалеты должны иметь кабинки и дверцы.

Образовательный омбудсмен обратилась в Верхнекоропетский сельский совет, к которому относится школа, по поводу соблюдения требований Санитарного регламента. Из ответного письма выяснилось, что уже 3,5 года не решается вопрос туалета. Так, в 2021 году были выделены средства на реконструкцию внутренних санузлов учебного заведения.

Также была выделена дополнительная сумма в 2023 году, однако ее не было израсходовано. Кроме того, не была проведена очистка уличных туалетов и не сделан там ремонт. Для учеников начальной школы были приобретены биотуалеты.

Образовательный омбудсмен подчеркнула, что готовит требование к Верхнекоропецкому сельскому совету обустроить уборные школы в соответствии с требованиями Санитарного регламента.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что сеть возмутил вид туалета в одной из черкасских школ.

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