Преподаватель, который принципиально вел пары на русском языке в медуниверситете Ивано-Франковска, уволился по собственному желанию

В Ивано-Франковском национальном медицинском университете получил продолжение скандала между студентом и преподавателем, который проводил лекции на русском языке. Педагог Вячеслав Ботев написал заявление об увольнении по собственному желанию.

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Об этом говорится в решении комиссии университета, созданной после огласки ситуации, сообщило издание Курс. Вячеслав Ботев работал ассистентом кафедры неврологии и нейрохирургии.

Комиссия установила, что преподаватель использовал русский язык во время лекций, но замечаний со стороны студентов в администрацию университета не поступало. К тому же, "отдельные студенты отметили высокий профессиональный уровень преподавателя".

Как отмечается, письменное объяснение относительно скандала предоставила заведующая кафедрой Виктория Гриб, а также проректор по научно-педагогической работе Сергей Геращенко.

"Преподаватель (Вячеслав Ботев. – Ред.) написал заявление на увольнение по собственному желанию с 18.11.2024 года, письменных объяснений по ситуации, которая сложилась, не предоставил", – говорится в решении комиссии.

Ее члены также рекомендовали привлечь Гриб и Геращенко к дисциплинарной ответственности с объявлением выговора и провести проверку всех кафедр университета на соблюдение норм законодательства.

В чем суть скандала

Студент пятого курса ИФНМУ Денис Дудко в соцсети подаловался, что Вячеслав Ботев ведет пары по нейрохирургии на русском языке. Он переехал в город из оккупированного Донецка и еще на первом занятии заявил, что будет вести пары только на русском и предупредил, чтобы студенты не писали на него докладные.

После того, как Дудко сделал замечание преподавателю, тот исправил уже полученные им у другого преподавателя оценки на негативные.

Он отметил, что не имеет никаких претензий к Ботеву как к преподавателю, но проведение занятий на русском языке – нарушение закона.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что эта ситуация недопустима, и обратился за комментарием к вузу. В университете со своей стороны была создана комиссия для служебной проверки.

По данным реестра идентификаторов для ученых ORCID, Вячеслав Ботев работал в Франковском медуниверситете с 2016 года. Он переехал из Донецка в 2014 году.

В 1975-1989 годах Ботев работал заведующим нейрохирургическим отделением Донецкой областной клинической больницы. В 1990-1991 годах работал нейрохирургом в Алжире, 1992-2003 – в Ливии, с 2004 года на протяжении 4 лет – в центре медицинской службы Великобритании (Frontier Medical).

Как сообщал OBOZ.UA, во Львовском государственном университете физической культуры имени Ивана Боберского преподавательница Марианна Лужная демонстрировала на онлайн-лекции русскоязычные видео, снятые в медицинских центрах РФ. В учреждении создали комиссию и на время ее работы доцента устранили и наказали выговором.

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