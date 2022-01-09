Что МОН успел сделать за 2021 год для запуска Президентского университета: узнал OBOZREVATEL

Подготовка к запуску Президентского университета в 2021 году проходила по плану. Выполнены или находятся на финальной стадии, в частности, упорядочивание состава угодий и проведение подготовительных строительных работ.

Особое внимание уделяется привлечению высококвалифицированных специалистов и экспертов для формирования перечня образовательно-научных направлений вуза. Об этом OBOZREVATEL сообщили в Министерстве образования и науки.

31 мая 2021 года президент Владимир Зеленский объявил о запуске проекта "Президентский университет" – нового вуза, который должен быть построен с нуля в Киеве, на территории ВДНХ. В тот же день он подписал указ №217/2021 "Вопросы проекта "Президентский университет".

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Ровно под елку президентская идея Президентского университета "отметила" ровно семь месяцев. OBOZREVATEL спросил у МОН, что успели сделать для запуска университета в прошлом году. Там ответили, что ведомство выполняет "необходимые действия в соответствии с утвержденным планом мероприятий". Речь идет о распоряжении Кабмина от 20.08.2021 г. №971-р. "Об утверждении плана мер по реализации концепции реализации проекта "Президентский университет" (в редакции постановления от 03.11.2021 г. № 1155).

Строительство

Как заверили в МОН, за 2021 год были выполнены или находятся на завершающей стадии выполнения следующие мероприятия по строительству вуза:

подготовка и проведение экспертизы проектно-сметной документации на стадии "Эскизный проект";

проведение инженерных изыскательских работ по строительству и реконструкции подрядной организацией, определение технологии строительства;

упорядочение состава угодий по земельному участку заказчика строительства проекта "Президентский университет";

подготовка и проведение экспертизы проектно-сметной документации на стадии "Проект" первой очереди;

разработка концепции научно-технологического парка со специальным правовым режимом, который будет действовать при Президентском университете;

получение разрешения на выполнение строительных работ класса последствий (ответственности) СС3;

проведение подготовительных строительных работ подрядной строительной организацией.

В МОН заверили, что окончание этих мер и дальнейшие шаги будут осуществляться с максимальным привлечением представителей жургалистов "для объективного и беспристрастного освещения процесса реализации проекта".

Обучение

Что касается организации, собственно, обучения, то в ведомстве рассказали – особое внимание сейчас уделяют привлечению высококвалифицированных специалистов и экспертов для:

формирование перечня образовательно-научных направлений функционирования Президентского университета;

создание рабочих групп по направлениям подготовки;

разработка перечня учебно-научных лабораторий и планов их оснащения.

Относительно каких-либо конкретных результатов назвали только подписанный Меморандум о сотрудничестве по реализации проекта с Национальной академией наук Украины. И рассказали, что пока еще согласовываются проекты меморандумов с другими органами власти, научными и общественными организациями. Но какими именно, не уточнили.

Деньги

В МОН отметили, что проводят предварительные встречи и презентации с представителями бизнеса, чтобы сформировать инвестиционную привлекательность проекта и привлечь деньги для его реализации и, как следствие, уменьшение расходов из государственного бюджета. Однако пока никаких договоренностей пока не достигнуто – по крайней мере, в ведомстве о них не сообщили.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

Создание президентского "университета будущего" анонсировал глава государства Владимир Зеленский во время Всеукраинского форума "Украина 30. Образование и наука" 31 мая 2021 года. По его словам, в заведении будут в лучших условиях обучать специалистов по информационной и кибербезопасности, искусственному интеллекту и т.д.