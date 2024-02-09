Придется учиться на год подольше. Стали известны подробности пилотирования старшей школы в 2025 году

В 2025 году начнется пилотирование старшей школы, которое продлится два года. Уже в этом году будут сформированы заведения образования, которые станут лицеями с выбранными для них профилями. Школьникам должны предложить преимущества профильного среднего образования, ведь им придется учиться на год дольше.

Об этом сказал заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив в интервью Новой украинской школе. Он отметил, что МОН рассматривает вариант, чтобы университеты зачисляли таких учеников сразу на второй курс, чтобы не терять год обучения. Однако вопрос должен быть обсужден с вузами и такая преференция будет действовать до массового внедрения реформы.

"Одного года на пилотирование, как это планировалось ранее, мало. На пилотирование материалов (учебных программ) понадобится пол года, еще пол года – на конкурс и печать учебников. Авторы не смогут внести в них изменения по результатам пилотирования. Учитывая это, мы решили, что пилотирование будет длиться два года, а не один, поэтому и начинаем его в 2025 году. В действительности это вызов, потому что времени остается не много, в 2024-м должны сформировать сеть, выбрать школы, которые станут лицеями, и выбрать модели профилей для них", – отметил Сташкив.

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По его словам, изменения, которые будут происходить в 10-12 классах – это логическое продолжение реформы НУШ. Кроме этого, заместитель министра образования рассказал, что планируется использовать разные модели пилотирования, ведь у школьников будут индивидуальные образовательные траектории, которые могут происходить по разным форматам. Таким образом, МОН планирует выбрать лучшую модель.

"Траектория может формироваться по четко регламентированному профилю или предлагать учащимся по выбору все предметы и интегрированные курсы. Может быть смешанный вариант, когда есть профиль с ядром содержания и выбор части предметов и курсов в пределах профиля и вне его. Поэтому в пилоте будем внедрять разные модели, чтобы выбрать ту, которая лучше подходит для нашей системы образования, учеников и учителей", – сказал чиновник.

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