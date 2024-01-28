Придется уехать: в УЦОКО рассказали о процессе прохождения НМТ для учеников с временно оккупированных территорий

Директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, что выпускники с временно оккупированных территорий, которые хотят принять участие в Национальном мультипредметном тесте, должны самостоятельно приехать во временный экзаменационный центр. По ее словам, проводить тестирование в потенциально опасных местах не будут.

Об этом Вакуленко сказала в интервью Школе KEVIN. Она отметила, что за проведение тестирования отвечают областные военные администрации.

"К сожалению, мы не можем проводить на временно оккупированных территориях или на территориях, где будут вестись активные боевые действия. Если на момент прохождения НМТ-2024 такие территории будут и мы не сможем там организовать временные экзаменационные центры, то вам придется, к сожалению, выехать на территорию Украины, где тестирование будет проводиться", – сказала директор УЦОКО.

Она добавила, что все, что касается самого прохождения оценивания, оно не будет отличаться от того, с какой территории приехали школьники, ведь они также получат адрес временного экзаменационного центра и дату прохождения НМТ.

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Вакуленко подчеркнула, что процесс сдачи теста будет одинаковым для всех участников, независимо от того находятся они на территории Украины, за границей или приехали с оккупированной территории.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что на НМТ-2024 выпускники смогут выбрать для составления украинскую литературу и географию.

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