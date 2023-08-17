Приоритет – возобновление офлайн-обучения: в КГГА рассказали, как готовятся к 1 сентября

Киев продолжает подготовку к новому учебному году. Среди приоритетных задач – восстановление офлайн-обучения, для чего в учебных заведениях проводят капитальные ремонты укрытий.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. В некоторых школах будут построены отдельные подземные объекты гражданской защиты.

"Столица готовится к новому учебному году. Среди приоритетных задач города – возобновить офлайн-обучение. Чтобы улучшить условия пребывания участников образовательного процесса и увеличить количество мест в простейших укрытиях, выполняют работы в 437 учебных заведениях", – рассказали в пресс-службе.

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Как отметили в КГГА, в настоящее время специальные комиссии проводят мониторинг укрытий и помещений всех учебных заведений о возможности их использования в качестве простейших объектов защиты.

На создание безопасного образовательного пространства в соответствии с городской программой "Безопасная образовательная среда" выделено более полумиллиарда гривен.

"Также дополнительно предусмотрено 116 млн. грн. на капитальные ремонты укрытий в заведениях общего среднего образования. А именно: за счет государственной субвенции – 81 млн грн. и местного бюджета – 35 млн грн.", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате полномасштабной войны, которую начала Россия на территории Украины, образовательный процесс в Украине претерпел существенные изменения. В то же время, с начала нового учебного года, по рекомендациям МОН, учебные заведения в Украине смогут вернуться к офлайн-обучению.

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