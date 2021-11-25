Пришел почистить зубы, а увидел "это": львовский студент показал ужасы своего общежития

В одном из общежитий Львовского национального университета им. Франко растрощили умывальники. Студент пришел почистить зубы, и увидел три из них вместе с плиткой – на полу.

Видео из общежития опубликовал Telegram-канал "Типичный Львов" (чтобы посмотреть видео, докройте до конца страницы).

Ролик записал студент Львовского национального университета им. Франко. Парень пошел к умывальникам почистить зубы – но его ждал неприятный сюрприз.

"Прихожу в общежитие к умывальникам просто почистить зубы в воскресенье вечером, а вижу это", – говорит парень, после чего показывает, что же он увидел.

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А увидел он, что на стене нет части кафеля, а с ним – и трех умывальников. Все это разбитое валяется на полу. Как это произошло и чьей "помощью", пока неизвестно.

Как отметили "Львовские новости", инцидент произошел в общежитии №4 ЛНУ им. Франко, который расположен по ул. Пасечный. В университете инцидент пока не комментировали.

Видео: Telegram-канал "Типовой Львов"

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