Пришел почистить зубы, а увидел "это": львовский студент показал ужасы своего общежития
В одном из общежитий Львовского национального университета им. Франко растрощили умывальники. Студент пришел почистить зубы, и увидел три из них вместе с плиткой – на полу.
Видео из общежития опубликовал Telegram-канал "Типичный Львов" (чтобы посмотреть видео, докройте до конца страницы).
Ролик записал студент Львовского национального университета им. Франко. Парень пошел к умывальникам почистить зубы – но его ждал неприятный сюрприз.
"Прихожу в общежитие к умывальникам просто почистить зубы в воскресенье вечером, а вижу это", – говорит парень, после чего показывает, что же он увидел.
А увидел он, что на стене нет части кафеля, а с ним – и трех умывальников. Все это разбитое валяется на полу. Как это произошло и чьей "помощью", пока неизвестно.
Как отметили "Львовские новости", инцидент произошел в общежитии №4 ЛНУ им. Франко, который расположен по ул. Пасечный. В университете инцидент пока не комментировали.
Видео: Telegram-канал "Типовой Львов"
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