Привет Киве. В Украине снова будут лишать научных степеней

В Украине снова будут лишать научных степеней. Еще урегулируют присуждение степени доктора наук и признание научных степеней, полученных за границей.

Об этом говорится в "Порядке присуждения и лишения ученой степени доктора наук", утвержденного на заседании правительства 17 ноября, – сообщила пресс служба Кабмина.

В правительстве отметили, что принятие "Порядка присуждения и лишения ученой степени доктора наук" поможет урегулировать следующие вопросы:

присуждение ученой степени доктора наук;

лишение научных степеней;

признание научных степеней, полученных в вузах за границей;

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организации работы субъектов аттестации научных кадров,

аттестации лиц, подготовку которых на соискание ученых степеней кандидата или доктора наук начали до 1 сентября 2016 года.

Еще в Кабмине назвали основные новации порядка:

государственное признание уровня научной квалификации доктора наук;

урегулирование защиты диссертации в виде научного доклада на основе публикаций в международных рецензируемых изданиях;

урегулирование процедуры аттестации соискателей ученой степени доктора наук, подготовка которых осуществлялась путем самостоятельной подготовки научных достижений к защите ;

полное обновление специализированных ученых советов по защите диссертаций;

сохранение возможности защиты в новых спецсоветах соискателей научной степени кандидата наук ;

обязательная трансляция публичной защиты соискателя ;

урегулирование оплаты труда специалистов, участвующих в экспертизе диссертаций;

введение процедуры соблюдения академической добродетели участниками публичной защиты ;

восстановление процедуры лишения научных степеней.

Однако текст документа на сайте правительства не обнародовали, поэтому каких-то подробностей по нововведениям нет.

Порядок Кабмин утвердил 17 ноября. И в этот же день народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива заявил, что его лишили степени кандидата наук по решению комиссии при Министерстве образования.

Норму о лишении научных степеней в Украине отменили еще 27 июля 2016 года. Тогда Минобразования подало на утверждение Кабинету министров постановление "Некоторые вопросы деятельности Национального агентства по обеспечению качества высшего образования", которое предусматривало отмену разделов о лишении научных степеней и рассмотрение апелляций в постановлении "Порядок присуждения научных степеней". Что правительство и сделало.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива сообщил журналистам, что комиссия при МОН постановила – в его диссертации нет плагиата, но нет и новизны. А за день до этого, 16 ноября, глава МВД Денис Монастырский лишил Киву наградного оружия . Оба решения Кива собрался обжаловать в суде.

Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию со скандалом. В день защиты, 26 апреля 2021 года, в здание Института подготовки кадров Государственной службы занятости Украины не пропустили всех желающих журналистов. А еще нардеп не смог ответить на вопрос о работе от членов Научного совета.