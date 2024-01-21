Привыкли читать TikTok и Instagram: учитель Артур Пройдаков назвал проблему современных школьников

Учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков назвал проблему современных школьников. Педагог отметил, что дети привыкли читать TikTok и Instagram.

По словам Пройдакова, это одна из причин, почему у украинских детей снизился уровень читательской грамотности. Об этом учитель рассказал в интервью The Ukrainians.

"У нас полномасштабная война, конечно, образовательный процесс – нестабильный. Мы привыкли читать TikTok и в лучшем случае Instagram, это влияет на читательские умения. Правила коммуникаций говорят нам, что в абзаце должно быть не более пяти предложений, в предложении — не более десяти слов. И не дай Бог написать предложение с несколькими видами связи", – делится педагог.

Пройдаков объясняет, что дети не могут обрабатывать информацию, что негативно влияет на критическое мышление. Однако он отмечает, что не все взрослые могут воспринимать тексты. В частности, и в медиа, когда выделяются отдельно слова журналиста и респондента.

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Учитель уверяет, что нужно учить школьников пользоваться электронными медиа. Например, можно учить статьи через сканированный формат. Таким образом, школьники будут привыкать к такому формату и будут развивать свои навыки, а не просто листать новостную ленту.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что по результатам исследования стало известно, какой формат чтения лучше воспринимают дети.

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