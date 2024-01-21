Привыкли читать TikTok и Instagram: учитель Артур Пройдаков назвал проблему современных школьников

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Привыкли читать TikTok и Instagram: учитель Артур Пройдаков назвал проблему современных школьников

Учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков назвал проблему современных школьников. Педагог отметил, что дети привыкли читать TikTok и Instagram.

По словам Пройдакова, это одна из причин, почему у украинских детей снизился уровень читательской грамотности. Об этом учитель рассказал в интервью The Ukrainians.

"У нас полномасштабная война, конечно, образовательный процесс – нестабильный. Мы привыкли читать TikTok и в лучшем случае Instagram, это влияет на читательские умения. Правила коммуникаций говорят нам, что в абзаце должно быть не более пяти предложений, в предложении — не более десяти слов. И не дай Бог написать предложение с несколькими видами связи", – делится педагог.

Привыкли читать TikTok и Instagram: учитель Артур Пройдаков назвал проблему современных школьников

Пройдаков объясняет, что дети не могут обрабатывать информацию, что негативно влияет на критическое мышление. Однако он отмечает, что не все взрослые могут воспринимать тексты. В частности, и в медиа, когда выделяются отдельно слова журналиста и респондента.

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Учитель уверяет, что нужно учить школьников пользоваться электронными медиа. Например, можно учить статьи через сканированный формат. Таким образом, школьники будут привыкать к такому формату и будут развивать свои навыки, а не просто листать новостную ленту.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что по результатам исследования стало известно, какой формат чтения лучше воспринимают дети.

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