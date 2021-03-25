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Светлана Ройз
Светлана Ройз
Семейный психолог Все статьи автора

Признаки готовности ребенка к школе

12.7т
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О неочевидных и очевидных признаках готовности к школе. Выборе младшей школы. Не могла понять, почему так много запросов о школе. Потом вспомнила - сезон же. В этом материале объединила несколько моих статей на эту тему и добавила новое. Будет много- тема-то важная.

Готовность ребёнка к школе - это не один признак, не просто желание-умение читать и считать. Это совокупность большого количества эмоциональных, моторных, социальных, интеллектуальных признаков и компетенций. И их естественное развитие идёт не через специальную подготовку - на курсах или кружках, а больше - собственным опытом, "обучением средой".

Чаще всего родители, да и воспитатели детских садов обращают внимание на интеллектуальную готовность к школе (она включает внимание, память, мышление, восприятие, воображение, речь, наличие предметно-специфических знаний, математических представлений, пространственно-графической подготовки...)

А ведь еще есть:

Эмоциональная готовность к школе (это, например, способность выдержать разочарование, фрустрацию , умение выполнять задание, которое не нравится, умение регулировать свое поведение. Когда родители детей 5-6 лет говорят - мой ребёнок готов к школе, он умеет читать - я им рассказываю именно об этих признаках)

Социальная готовность к школе: к ней относится, в том числе, и готовность быть частью группы. А еще один из признаков - понимать значение правил и умение соблюдать их (ребенок 7 лет уже умеет действовать- играть по правилам, игры детей 5-6- лет еще эгоцентрические, по своим правилам)

А еще есть моторная готовность, физическая готовность, крепость иммунитета.

А ещё есть умения - одеваться, даже вытирать попу в туалете (руки ребёнка 6 и 7 лет - очень отличаются.

Мотивация у детей до 7 лет - игровая. Очень редко у современных детей учебная мотивация дорастает и к 7 годам. Ребёнок с игровой мотивацией - вполне серьезно может посреди урока сказать "стоп! Игра" и начать свою собственную игру.

Все, что в обучении до 7 лет не является игрой - истощает ребёнка.

Знаете, наша дочка пошла в школу в прошлом году в 6лет и 7 месяцев. Школа очень хорошая, бережная, с абсолютно адекватным подходом к детям, малым количеством детей в классе, находится в 5 минутах ходьбы от дома. И ребёнок у нас достаточно активный, выдерживающий нагрузки. Мы не ожидали, что первоклассники будут так уставать. И были дни, когда мы с родителями одноклассников делились - детей просто невозможно разбудить к первому уроку. Договаривались с директором об опоздании.

О выборе школы:

Концепция НУШ - рассчитана на создание игровой среды в обучении, на создание безопасного пространства, и, в большей степени, подходит для шестилеток. Концепции, в которых акцент на академичность и интеллект - точно не подходят многим шестилеткам.

Нам важно помнить, что начальная школа - это "адаптация к школьной жизни". Идеально, если Школа совсем рядом, чтобы экономить время и силы на дороге.

Чем младше ребёнок, тем меньшее количество детей в классе он может выдержать.

Важно узнать, как Школа справлялась с дистанционным обучением в этом году, гуляют ли дети на переменах, есть ли свободный доступ к воде, выпускают ли детей в туалет (до сих пор приходится о важности этого напоминать), есть ли возможность познакомиться с учителем. Конечно, в первом-втором классе - учитель - самый главный человек для ребёнка.

Есть школы, в которых с первого класса разные учителя читают различные предметы - это интересный опыт для детей.

Знаете, когда общаешься с директором школы, всегда чувствуется: в его собственной системе ценностей- "Школа для ребёнка" или "семья для школы".

Важно узнавать - не о рейтингах и баллах ЗНО, а есть ли социальные проекты, в которых участвует Школа, насколько включена семья в школьную жизнь. Существует ли школьная культура, сообщество.

Какие системы "внешней мотивации" используются (в начальной школе нет оценок). Действительно ли нет домашних заданий в первом классе (их не должно быть)

Существует ли в младшей школе коммуникация учителя и родителей (учитывая карантин), например, есть школы, в которых используется мобильное приложение classDojo и проч

Вопросы, которые я писала для родителей первоклассников, чтобы самим оценить "неочевидную готовность" к школе:

1. Насколько ребёнок может выдержать нагрузку - быть какое-то время без мамы?

2. Насколько отношения с родителями воспринимаются, как надежные. Ребёнок сможет проявлять активность, любопытство, только отталкиваясь от ощущения безопасности и поддержки в семье.

3. Насколько ребёнок справляется с напряжением (разочарованием), например, когда ему не дали сразу же желаемого, как он справится, если захочет ответить, а учитель вызвал другого ребёнка. Если что-то сразу же не получилось. Реакция может быть нейтральной, пассивной или агрессивной - (ребёнку важно столкнуться с тем, что не все ему сразу может принадлежать, что иногда ему нужно подождать. Ему важно слышать от нас "Нет" - многие родители боятся расстроить ребёнка, отказывая ему в том, что дОлжно. Так мы лишаем ребёнка возможности потренироваться, столкнуться с напряжением, которое у него в жизни обязательно будет. Но он его может учиться "выдерживать", благодаря нашей тактичности и поддержке)

4. Нагрузка общением. Насколько ребёнок подготовлен - видел, общался с разными людьми. (Есть ли у него опыт взаимодействия, Обращали ли мы вообще его внимание на детей и взрослых разных психотипов, телесных типов, возрастов)

5. Сможет ли ребёнок вынести напряжение, когда на него какое-то время не обращают персонального внимания (учитель, даже самый лучший, не сможет уделять внимание только одному ученику. Справится ли с этой нагрузкой ребёнок? Как будет себя вести - шалить, плакать, проявлять агрессию? Я бы спрашивала у родителей - часто ли они дают планшет ребёнку, когда он говорит "мне скучно", играет ли хоть какое-то время сам, есть ли у него какая-нибудь ответственность дома)

6. Нагрузка "социальностью". Один из признаков готовности к школе - умение воспринимать себя частью группы. Воспринимает ли ребёнок, что обращаются и к нему, когда обращаются ко всей группе. (Это отчётливо видно у первоклассников, когда некоторые дети не открывают тетради, не выполняют действия, пока к ним не обратятся персонально. Не реагируют на слова: "Дети, ученики, сделайте...", пока учитель не произнесёт: Ваня, сделай)

7. Может ли ребёнок позволить себе попросить у нас (у других людей) о помощи - насколько он уверен, что его поддержат.

8. Если ребёнок учится писать буквы, он говорит: я нарисовал букву или я написал букву? ("Нарисовал" - это признак игровой, творческой деятельности и мотивации. "Написал" - уже учебной)

9. Насколько ребёнок подвижен, раскован в движениях, насколько мы позволяем или ограничиваем его двигательную активность (человек - сложная система, в которой "все влияет на все". Координация движений, физическая направленная активность - связана и с волевой и эмоциональной сферой. И детям важно - попадать в цель, ловить и отталкивать, поддерживать физическую активность)

10. Есть ли у ребёнка режим дня, правила, что-то, что выполняется регулярно (это влияет не только на возможность "выдерживать" правила, но и на общее ощущение безопасности)

11. насколько ребёнок уверен, что он "хорош просто так"

А теперь о том, как мы можем "готовить к школе" малыша во время похода в магазин:

Память: у нас есть список покупок. Запомни, что нам нужно купить. И будешь мне подсказывать

Концентрация внимания: сфокусироваться на конкретной задаче. - запомни, у тебя миссия - ты отвечаешь за покупку творога. Не позволяй себя отвлечь.

Понимание размеров: сравнивать коробки, банки, овощи, бутылочки бОльшие и меньшие.

Множества: в магазине есть - овощи, молочные продукты, моющие средства, и проч (мы учим ребёнка обобщать)

Счёт: какие цифры ты видишь, сколько товаров в корзинке, сколько у тебя сейчас монет....

формы: сейчас есть разноформатная упаковка (а найди квадратные коробки, а что есть круглого, а где овал)

действия по правилам: мы идём направо, потом налево. Вначале 3 шага вперёд, затем, 5 шагов влево

общение: взвесить овощи, прийти на кассу - поговорить с кассиром, продавцом

Координация: достать с полки (безопасный) продукт так, чтоб остальные товары не упали. Сложить в своей тележке товары

Чтение: найди букву, а что там написано, не вижу?

Слуховая, зрительная память и восприятие: говорить шепотом, поросить прислушаться к объявлениям в магазине, а запомнил, где расположен отдел с хлебом? А где была картинка с рыбой?

Социальная: а давай наблюдать за людьми.

Логика: предложения со словами - если - то, потому что. "а если мы поставим коробки пирамидой, внизу меньшая, а сверху большая, что произойдёт. Почему?) а почему колёса круглые, а не треугольные или квадратные....

Что нам ещё важно:

Играть в игры с правилами и наблюдать, может ли ребёнок играть по правилам (дети-дошкольники играют по своим правилам)

Вырезать, лепить, строить, завязывать, застёгивать. Учиться вытирать попу

Наблюдать, может ли ребёнок ожидать желаемого

Может ли защитить себя, если это нужно, или просить о помощи

Может ли осознавать и выражать чувства

Ещё - может ли наш ребёнок сказать:

- Мне нужна помощь. Помогите, пожалуйста. Пожалуйста, объясните, я не понял

- я могу отказаться от того, что считаю не верным, не моим. Если мне что-то дискомфортно - я скажу об этом, позабочусь о себе или попрошу о помощи. У меня есть выбор.

- Я люблю исследовать новое. (я любопытен) (Любопытство - основа для мотивации. Любопытство - противоположно тревоге)

- Я позволяю себе ошибаться.

- Я справлюсь

- Я могу опираться (положиться) на себя. И я знаю, что могу опираться на (родителей, семью, друзей). Я знаю, что, если нужно, мне помогут

Ребёнок обязательно всему научится. Некоторым детям нужно чуть больше времени. Некоторым - чуть больше нашей поддержки. А иногда ребенку просто важно дать возможность "дозреть".

Добрых взрослений

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Автор
Светлана Ройз Светлана Ройз
Место
Украина
Тег
Школа
Источник
Источник: Facebook Светланы Ройз
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