Негативное отношение к реформе образования НУШ не обязательно является проблемой НУШ.

Хотя в функционировании любой системы – а тем более образовательной – не бывает ничего идеального или исключительно положительного, восприятие изменений часто является вопросом личной готовности. Это может быть проблемой конкретного учителя, директора или родителей. Или же вызовом для целой общины и показателем того, насколько ценным является образование определенной территории.

Как это работает. До сих пор считаю, что старт реформы НУШ в начальной школе был наиболее успешным этапом во многих отношениях: содержание, подготовка учителя, создание образовательной среды, учебное обеспечение. Поэтому бывая в школах – а я там бываю часто, – не упускаю возможности поговорить с педагогами и детьми. Чтобы оценить работу учителя, совсем не обязательно его видеть: достаточно зайти в кабинет и завести доверительный разговор с учениками. А чтобы понять, как работает школа, не стоит расспрашивать директора – лучше пообщаться с учителями.

Так вот, учителям начальной школы я задаю базовый диагностический вопрос: "Как вам новая начальная школа, как вам НУШ – в ней больше преимуществ или все-таки недостатков?". В двух из трех случаев разговор сводится к тому, что "с нынешним поколением детей нельзя было бы работать старыми методами, потому что они другие: свободные, деятельностные, стремятся проявить себя, имеют доступ к разным источникам знаний и информации; другие и их родители". Поэтому НУШ стала своевременной и нужной.

Но еще есть треть учителей начальных классов, которые исповедуют старые формы и методики обучения. Будьте уверены: за закрытыми дверями они именно так и работают – по схеме советской школы, потому что "знания превыше всего".

В свою очередь директор школы и общество могут перекрыть подпитку и прогресс начальной школы. Несмотря на потребность в постоянном профессиональном росте учителей, обновлении оборудования и материальной поддержке, во многих школах те боксы, шесть кирпичиков LEGO и телевизор на стене, полученные в 2018 году, так и остаются основным наглядным материалом. А в принтерах, так необходимых для обучения, уже давно нет краски. И это также отношение к реформе.

Но самой большой проблемой является отсутствие понимания ценности образования. Новое руководство громады может повернуться лицом к школе, учителя в конце концов можно заменить или научить... Но когда нет веры в то, что школа нужна не для того, чтобы просто "туда ходить", а чтобы развить способности и приобрести знания для самореализации и успешной карьеры – вот уже беда. Такая беда не приходит мгновенно, но и не лечится быстро – для этого нужны десятилетия.

Я умышленно обошел роль власти и войны. На них можно возложить и списать все. Но жизнь продолжается. Уже есть дети, которые прошли начальную школу во время полномасштабного вторжения, а для других – все общее среднее образование получено в условиях войны... Жизнь и развитие ребенка нельзя поставить на паузу.